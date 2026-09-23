Transporte nacional declara paro de 24 horas para el 28 de septiembre

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia decidió replegar el lunes 28 de septiembre todo su parque automotor del país en rechazo al nuevo precio del diésel. Exigen reponer la subvención a este combustible.

El transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional , son los sectores que actarán la medida, según anunció el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

Los choferes confederados realizaron un ampliado nacional ayer en Santa Cruz

Gómez precisó que la medida contempla el repliegue de todo el parque automotor nacional, el tema también alcanzará a los vehículos que operan desde las terminales terrestres y que se dará solo por 24 horas el próximo lunes.

Estado de excepción

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su “sorpresa” por el anuncio de paro de 24 horas y repliegue de sus unidades por parte de los choferes, en rechazo a la eliminación de la subvención al diésel.

La autoridad de Gobierno advirtió que en el país rige el estado de excepción por lo que no se permitirán bloqueos y manifestaciones por parte de sectores sociales, además, recordó que existe un plan por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana y para ello se desplazó a uniformados en diferentes carreteras para impedir cortes de rutas.

“Me parece raro porque el lunes estuve con Lucio (Gómez), hemos hablado y efectivamente hay que atender algunos de sus requerimientos, pero no me anunció que estaban entrando en paro”, afirmó Oviedo este martes al arribar al aeropuerto Viru Viru.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno no analiza levantar la subvención a la gasolina, al menos “por el momento”.

“No por el momento no (...) todavía no está en mesa”, aseguró en entrevista con Radio Fides.

Zamora afirmó que levantar la subvención a la gasolina sería una “medida a futuro”, pero recalcó que tomar la decisión respecto al diésel “era inevitable”.

Ampliación

Si bien el repliegue será solo por 24 horas, el ejecutivo advirtió que no se descarta dar una continuidad hasta asumir un carácter indefinido. “Va ser gradual”, resaltó.

Transporte libre

La dirigencia del transporte libre nacional decidió abandonar la reunión con el Gobierno sobre el fin de la subvención del diésel e ingresó en cuarto intermedio. El sector afirmó que espera una propuesta del Ejecutivo.