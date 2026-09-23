Fiscal general del Estado saluda a Ávila como “el presidente Constitucional de Bolivia”

Ante la ausencia del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara del país por motivos de viaje, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca saludó este miércoles en un acto por el aniversario de la gesta libertaria de Santa Cruz en el Palacio de Justicia. “Para mí es presidente Constitucional, allá los comentarios”, aseveró, según reflejaron varios medios de la capital oriental.

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, participó este miércoles del acto por la efeméride de la gesta libertaria de Santa Cruz, organizado por el Órgano Electoral y, previo a su discurso, saludó a los presentes dirigiéndose a Diego Ávila, titular del Senado, como presidente Constitucional de Bolivia.

“(Un saludo) al presidente de la Cámara de Senadores y, como yo le decía anoche, presidente Constitucional el día de hoy en Bolivia porque para mí lo es”, afirmó.

“No estando el presidente y el vicepresidente, quien asume es el presidente del Senado”, aseveró ante los presentes en el acto que se realiza en el ingreso del Palacio de Justicia.

“Para mí... allá los comentarios”, cerró Mariaca en su declaración sobre el tema.