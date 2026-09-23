Colcapirhua impulsa la primera escuela de bomberos voluntarios

El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua se encuentra en la etapa final de coordinación con la Policía Boliviana para poner en marcha la primera Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Bomberos Voluntarios de carácter municipal en el país, según un reporte de la Alcaldía de Colcapirhua.

El proyecto busca ampliar la disponibilidad de personal capacitado para atender incendios, accidentes, rescates y emergencias en un municipio que roza los 70 mil habitantes, donde la demanda de atención rápida crece al ritmo del incremento poblacional.

El director de Gobernabilidad y Control Social, Wilson Huayraña, explicó que la iniciativa responde a una necesidad concreta de la ciudadanía. "Con casi 70 mil habitantes, Colcapirhua necesita contar con más bomberos preparados para responder cuando la gente más lo necesita", señaló. El funcionario destacó que, según la información municipal, se trataría de la primera escuela de este tipo impulsada por un gobierno local en Bolivia.

El centro contempla formación teórica y práctica organizada por niveles, entrenamiento físico específico para el servicio, infraestructura especializada —entre ella una torre de prácticas—, equipamiento de protección y rescate, y mecanismos de cooperación institucional para canalizar donaciones y alianzas.

Una vez concluida la fase de coordinación con la Policía Boliviana, el municipio lanzará una convocatoria pública para que las personas interesadas en formarse como bomberos voluntarios puedan inscribirse.