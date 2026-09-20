Capturan a 7 implicados en la ola de asesinatos en San Ignacio de Velasco

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 20/09/2026 a las 7h29
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Seis ciudadanos brasileños y una boliviana fueron aprehendidos y presentados ayer sábado en el marco de las investigaciones por el asesinato de dos jóvenes en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, en la frontera con Brasil, según ABI.

El comandante general de la Policía,  Adrián Álvarez, informó que los operativos y allanamientos realizados en coordinación con el Ministerio Público permitieron establecer que los aprehendidos pertenecen a la organización criminal brasileña Comando Vermelho, rival del PCC.

Las seis personas tendrían antecedentes penales en Brasil por diferentes delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas y sicariato, según ABI.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar además tres motocicletas que presuntamente fueron utilizadas en diferentes hechos criminales.

Los trabajos de investigación permitieron, además, secuestrar armas de fuego, municiones y otros indicios que formarán parte de los elementos sobre los casos.

Los allanamientos también permitieron encontrar pintura que, según los investigadores, tendría relación con los grafitis realizados en varios inmuebles del municipio de San Ignacio.

Plan 

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, suscribió un acuerdo con las autoridades de San Ignacio para poner en marcha el Plan Integral de Seguridad Ciudadana en respuesta a los crímenes registrados.

El acuerdo es reforzar la seguridad y frenar la ola de asesinatos de los grupos que se disputan la frontera. 

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