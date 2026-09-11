11S: El musical Come from away llega a Cochabamba

Con la intención de superar el éxito que tuvieron en La Paz, los integrantes del colectivo artístico independiente DREI ponen en escena “Come from away, el musical”, una producción desarrollada desde la ciudad por artistas y jóvenes talentos locales que apuestan por continuar afianzando el teatro musical y acercar al público cochabambino historias internacionales con un vasto contenido humano.

Con la dirección general del artista Gonzalo Escobar, el espectáculo se exhibirá en un par de funciones mañana y el domingo , desde las 19:30, en el teatro del Instituto Eduardo Laredo.

“Come from away” se basa en la historia real de cuando la aislada comunidad de Gander, Terranova, acogió al mundo. Lo que comenzó como un día cualquiera en un pequeño pueblo se convirtió en una acampada internacional cuando 38 aviones, con miles de personas a bordo procedentes de todo el planeta, fueron desviados a la pista de aterrizaje de Gander el 11 de septiembre de 2001. Sin dejarse intimidar por los choques culturales ni las barreras lingüísticas, los habitantes de Gander recibieron a los viajeros varados con música, barra libre y la certeza de que todos formamos parte de una familia global.

“Come from away” ha cosechado un éxito mundial con 37 nominaciones y 13 premios, entre los que destacan el de Mejor Nuevo Musical en los Premios Olivier de 2019 y el de Mejor Musical en los Premios Drama Desk de 2017. Su presencia global conecta con el público como un inspirador recordatorio de la capacidad de la humanidad para unirse.

“Estamos conmemorando el 25 aniversario del incidente de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. Y aunque se cruzan con los festejos por Cochabamba, es el mejor momento para mostrar como una comunidad puede cambiar una situación tan terrible como la de 2001”, comentó Débora Aramayo, coordinadora de prensa y gestión institucional de DREI.

La producción tuvo su primera presentación en La Paz el 29 de agosto y ahora llega a Cochabamba con dos únicas funciones.

“En La Paz nos fue muy bien, pese a que no es una historia muy conocida. Queremos que Cochabamba pueda vivir esta experiencia en una pequeña isla en Canadá, llamada Gander”, añadió.

Aramayo explicó que la propuesta de DREI Musicales reúne a un elenco y equipo artístico local en una producción que integra actuación, canto, danza y música en vivo, acompañada por una identidad sonora inspirada en la música folk y celta.