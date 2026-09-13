Fórmula 1: Antonelli gana y refuerza su liderato en Madring

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) sumó este domingo la victoria en el Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero en el nuevo circuito Madring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), en otro golpe de autoridad y algo de suerte que le permitió ampliar su renta como líder del campeonato, en un mal día para Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), enfado del asturiano incluido.

La de este domingo, en el estreno de Madring en la Fórmula 1 después 45 años después del 'Gran Circo' en el Jarama, fue la octava victoria del joven piloto, de 20 años, que, como en Monza, se vio beneficiado por un 'Virtual Safety Car' que le permitió parar, mientras el 'poleman' Lando Norris (McLaren) entró ya con la ventana cerrada perdiendo su importante privilegio.

Así, el italiano suma 25 puntos y le mete 81 -más de tres carreras- a su compañero, el inglés George Russell, que va segundo en solitario aprovechando también el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari), que se queda a 101 puntos, en Madring por un problema en los frenos. La recta final fue vibrante por un duelo entre Verstappen y Norris con la segunda plaza en juego, que fue para el tetracampeón del mundo, que se defendió con uñas y dientes.

Por detrás, fue un mal día para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que además tuvieron un rifirrafe con toque incluido que acabó en sanción para el madrileño, que terminó la carrera dentro del garaje en la vuelta 46. Y el asturiano, acabó 17º, el penúltimo de los que terminaron el domingo en pista.

Norris no salió demasiado bien y se tiró a su izquierda para defenderse de un agresivo Antonelli, que se fue largo en dos 'chicanes' cuando intentaba pasarle. Y en una de esas acciones, mientras que devolvía su posición al inglés, vio como Verstappen era pillo y lo pasaba por fuera para colocarse en segundo lugar con el neumático blando.