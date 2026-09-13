Haaland y Donnarumma dan el derbi de Manchester al City

El derbi de Manchester, el primero de la 'era post Guardiola', fue para el City, pese a que el equipo ahora dirigido por Enzo Maresca jugó con diez desde el minuto 23 debido a la tarjeta roja a Phil Foden. La madera se cruzó dos veces en el camino del Manchester United de Michael Carrick y en cambio Erling Haaland no perdonó.

El gol del astro noruego, anulado en primera instancia por fuera de juego pero que subió el marcador tras la revisión por el VAR, dio la victoria del City por 0-1. Un lance no exento de polémica. Con otro héroe para los de Maresca: Donnarumma con su paradón ante Bryan Mbeumo in extremis.