Haaland y Donnarumma dan el derbi de Manchester al City
El derbi de Manchester, el primero de la 'era post Guardiola', fue para el City, pese a que el equipo ahora dirigido por Enzo Maresca jugó con diez desde el minuto 23 debido a la tarjeta roja a Phil Foden. La madera se cruzó dos veces en el camino del Manchester United de Michael Carrick y en cambio Erling Haaland no perdonó.
El gol del astro noruego, anulado en primera instancia por fuera de juego pero que subió el marcador tras la revisión por el VAR, dio la victoria del City por 0-1. Un lance no exento de polémica. Con otro héroe para los de Maresca: Donnarumma con su paradón ante Bryan Mbeumo in extremis.
El Manchester United, ahora 13º en la tabla, se mostró muy impreciso, demasiado para darle la vuelta al derbi. Pero, en el último instante, un paradón de Gianluigi Donnarumma evitó que empatara Bryan Mbeumo.
Los 'citizens' siguen con su pleno de triunfos (cuatro en las cuatro primeras jornadas de la Premier 2026-27) y dieron alcance al Arsenal de Mikel Arteta, campeón de Inglaterra y líder gracias a la diferencia de goles. El United, en situación complicada, ya que solo ha sumado 4 puntos. El City tiene 8 más, 12.