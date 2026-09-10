La cuarta versión de Festinco levanta telón hoy en Cochabamba

Con la consigna “El teatro será la voz de la naturaleza” se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Cochabamba (Festinco).

Serán cuatro jornadas intensas (desde hoy hasta el domingo al 13 de septiembre) de actividad teatral con representaciones de elencos reconocidos en el ámbito internacional.

Misk’i Cositas y la Alianza Francesa de Cochabamba albergarán el evento cultural que se ha propuesto acoger a gran cantidad de espectadores en vísperas del aniversario número 216 de Cochabamba.

“Pretendemos crear conciencia en el público en base a la temática que se aborda en cada obra y repercutir al entorno que cada uno tiene”, comentó Eva Peredo, impulsora de la actividad teatral, quien advirtió que tambíen habrá debates al inicio y al final de cada actuación.

¡Por el agua, por la vida!, del grupo Plataforma Teatral Cochabamba; “Amanecer gris” , de Colectivo Sileni; “El nombre del árbol”, de Xarivari Teatro, son las compañías que animarán la cuarta versión de Festinco 2026.

Por otra parte, Peredo informó que en esta gestión incentivarán otros movimientos artísticos, como el desfile de modas ecológica y música protesta medioambiental.

El cierre del festival será con “broche de oro” porque se desarrollará un conversatorio con la participación de artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia.

“La temática será medioambiental, enfocados en: cuidado del agua, contaminación por mercurio, agronegocio, incendios de áreas verdes”, comentó Peredo a tiempo de calificar como “fundamental” la presencia de expertos internacionales en teatro para abordar esos temas.