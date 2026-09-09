La “ciudad jardín” vivirá el Desfile de la Primavera

Cochabamba
Publicado el 09/09/2026 a las 17h16
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La población cochabambina podrá participar del tradicional Desfile de la Primavera el sábado 12 de septiembre, desde las 9:30, como parte de la agenda para la llegada del mes de las flores y el aniversario de Cochabamba, informó el secretario de Desarrollo Económico, Augusto Terrazas. 

La actividad reunirá a 12 asociaciones de vivanderos y 150 productores, quienes presentarán la producción local de flores y plantas a través de carruajes y diferentes muestras, destacando la variedad y el trabajo de los productores cochabambinos.

“Queremos que las familias puedan disfrutar de esta actividad y conocer la producción de flores y plantas que tenemos en Cochabamba”, señaló Terrazas.

El presidente de la Asociación Cochabambina de Vivanderos, Florencio Araníbar, invitó a las familias a participar del desfile y acompañar a los productores que preparan sus mejores ejemplares para engalanar la denominada “ciudad jardín”.

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Asimismo, anunció que durante la actividad se entregarán regalos y obsequios a los asistentes, como parte de la jornada.

La Alcaldía invita a las familias cochabambinas a participar de esta actividad que busca promover la producción local y generar un espacio de encuentro para celebrar la llegada de la primavera y el aniversario del departamento de Cochabamba, que el 14 de septiembre conmemora su gesta libertaria.

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