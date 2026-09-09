Colcapirhua activa plan para evitar paralización por diésel

La Alcaldía de Colcapirhua activó ayer un Plan un Plan Operativo de Contingencia y Priorización Energética frente al abastecimiento irregular de diésel para el parque automotor del municipio.

La medida busca blindar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la ejecución de obras prioritarias en el municipio.

El alcalde Nelson Gallinate informó que Colcapirhua requiere un volumen mensual de 36.000 litros de diésel para la operatividad del 100% de su parque automotor y maquinaria pesada. Ante una asignación real que ronda los 25.000 litros mensuales, el Ejecutivo municipal reordenó la logística de combustible bajo un esquema estricto de prioridades institucionales.

La principal prioridad es garantizar el combustible al 100% para la flota de carros compactadores de residuos sólidos, ambulancias públicas y medicamentos.

Como segunda prioridad está la maquinaria destinada al dragado preventivo de ríos, mantenimiento de vías y obras por administración directa, mediante un sistema de concentración de frentes de trabajo para evitar el desplazamiento innecesario de equipo pesado. Como una tercera prioridad está el uso de vehículos operativos administrativos.

El plan contempla la conformación inmediata de un Comité de Monitoreo y Fiscalización del Combustible, encargado de auditar las rutas, kilometrajes y el rendimiento por litro de cada unidad operativa para evitar fugas o mal uso de los recursos.

El alcalde Gallinate remarcó la determinación de la gestión municipal para evitar la paralización del municipio por falta de combustible.