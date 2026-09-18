Gobernación decidió aplicar la eutanasia al puma Valentín para evitar su sufrimiento

El médico veterinario especialista en fauna silvestre Félix Rivas explicó que, ante la preocupación de organizaciones y centros de custodia por el estado del felino, se realizó una evaluación integral en el Centro Clínico Veterinario VidaVet, donde Valentín fue ingresado para recibir atención médica.

Durante la valoración clínica se determinó que el cachorro presentaba un cuadro crítico, además de una lesión considerable a nivel del cráneo. Los análisis también evidenciaron anemia y compromiso renal, con riesgo de evolucionar hacia una falla renal grave.

El especialista señaló que, debido al tiempo prolongado en estado crítico, el pronóstico era reservado a grave, existiendo además la posibilidad de secuelas neurológicas. En ese contexto, y tras las valoraciones y coordinaciones con la Dirección General de Biodiversidad y Medio Ambiente y las autoridades competentes, se determinó una eutanasia humanitaria, con el objetivo de evitar un mayor sufrimiento al animal.

Para establecer su condición clínica se realizaron diferentes estudios y evaluaciones, entre ellos valoración neurológica, cardiológica, oftalmológica, ecografía, hemograma y química sanguínea, que permitieron conocer con mayor precisión el delicado estado de salud de Valentín.

El médico veterinario de la Gobernación, Michael León, confirmó que lamentablemente Valentín falleció y explicó que la decisión fue precedida por reuniones y coordinaciones con diferentes instancias y organizaciones como la Dirección General de Biodiversidad y Arias Protegidas (DGBAP), Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), Zooprama - Organización Para la Protección Animal y el Medio Ambiente, Tierra Ayni y entre otras instancias, que participaron en el proceso de atención y rescate.

Investigación

León señaló que la Gobernación coordinará con Pofoma y el Ministerio Público para esclarecer los antecedentes del cachorro y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su eventual tenencia o tráfico ilegal.

“Como parte de la Gobernación vamos a escatimar los esfuerzos para poder dar directamente con los autores o responsables de la posible tenencia ilegal o tráfico ilegal de Valentín”, manifestó.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Bioparque Hormiga, Valentín habría sido rescatado en la comunidad de Majopampa y entregado posteriormente al centro de custodia por una persona que no dejó sus datos de identificación. Según el relato conocido, el cachorro habría sido encontrado en un área descampada, bajo la presunción de que había caído de un árbol.

La Gobernación de Cochabamba lamentó el fallecimiento de Valentín y destacó el trabajo realizado por profesionales veterinarios, organizaciones y centros de custodia que participaron en su atención, al tiempo que anunció que continuará con las acciones de coordinación correspondientes para esclarecer los antecedentes del caso y fortalecer la protección de la fauna silvestre.