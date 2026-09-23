El Sedes reporta una disminución de los resfríos y un aumento de hepatitis

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 23/09/2026 a las 8h35
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El Servicio (Sedes) informó ayer que las infecciones respiratorias agudas (IRAs) registraron un descenso en la última semana. El reporte da cuenta de 12.008 casos notificados, que representan una disminución del 8,4%. Sin embargo, el 31% de los pacientes son niños menores de 5 años de edad, con 3.668 casos.

Las neumonías también tuvieron una menor incidencia atribuida al uso de medidas de bioseguridad en las unidades educativas.

“El descenso en la notificación fue de un 12 % de reducción con 266 casos notificados. El 11 % de la notificación corresponde a menores de 5 años”, detalló.

El Sedes además lamentó el incremento en la notificación de casos de hepatiris en los diferentes grupos de edad por la proliferación de vectores mecánicos, como moscas, y la contaminación de alimentos con heces fecales. (Vea la infografía)

El Servicio de Salud pidió que las personas con problemas digestivos acudan a los establecimientos de salud, para su manejo adecuado.

Más datos

El Sedes reportó 61casos de mordeduras de animales ponzoñosos (arañas), siete en niños menores de 5 años en la última semana. Aunque no se tienen casos complicado, recomendó tener mayor cuidado, despejar y limpiar los lugares en los domicilios.

Las mordeduras de canes, también, tuvieron una disminución. Sin embargo, una parte de los pacientes son niños menores de 5 años atacados por perros conocidos y desconocidos.

Hospital

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó sobre las acciones de control realizadas tras la detección de una Infección Asociada a la Atención de Salud (IAAS) en un hospital de segundo nivel del municipio de Tiquipaya.

Castillo detalló que, tras un riguroso estudio epidemiológico iniciado la semana pasada, se identificaron microorganismos comunes en entornos hospitalarios.

Se identificaron tres bacterias: Enterobacter cloacae, Staphylococcus huminis y Escherichia coli, las que afectaron a dos pacientes pediátricos. La investigación permitió determinar con precisión el origen y los vehículos de transmisión, activando de inmediato los protocolos de aislamiento y desinfección en áreas críticas como quirófano y neonatología.

El Sedes confirmó que, tras el cumplimiento oportuno de las normas de bioseguridad, el centro hospitalario ha retomado sus actividades con atención regular. Para garantizar la seguridad de los pacientes, el plan de acción vigente contempla tres ejes fundamentales:

Refuerzo de la higiene. Se dispuso el lavado de manos tanto para el personal de salud como para los pacientes.

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