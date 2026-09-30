Cochabamba con un día nublado; tendrá una temperatura máxima de 22 grados

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 9h47
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La ciudad de Cochabamba amaneció este miércoles con una llovizna y un día nublado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura mínima fue de 11 grados Celsius y la máxima llegará a l0s 22 grados en horas de la tarde.

En tanto, la cordillera del Tunari luce un manto blanco por una nevada que cayó en horas de la madrugada.

Las condiciones se mantendrán así hasta el viernes con una temperatura mínima de 10 grados y lluvias durante el día.

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