Zoonosis resguarda al equino que deambulaba por la ciudad

Tras denuncias de vecinos y reportes en redes sociales sobre un equino que deambulaba desde la avenida Beijing hasta la zona de la avenida Ingavi, personal del Centro Municipal de Zoonosis realizó su búsqueda para precautelar la seguridad del animal y de la ciudadanía.

Luego de un primer intento ayer, hoy, aproximadamente a las 16:30, se logró capturarlo de manera segura.

El equino se encuentra actualmente bajo resguardo en instalaciones de Zoonosis, donde recibirá la atención correspondiente, según un reporte de Zoonosis.