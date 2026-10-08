Fiscalía anula sistema de datos sobre procesos tras denuncias de vulneración

País
Redacción Central
Publicado el 08/10/2026 a las 9h00
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La Fiscalía General del Estado ordenó ayer clausurar o dejar sin efecto  el denominado Ecosistema ROMA, que registra información sobre el avance de los procesos y los mandamientos de apremio, luego de recibir denuncias de que su seguridad fue vulnerada incluso por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos.

José Armando Urioste, fiscal general interino, también ordenó eliminar la identidad visual (uniforme y el color verde) implementada durante la gestión del exfiscal general Róger Mariaca, detenido la pasada semana acusado de supuestos vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que como parte de un proceso de “restitución de la identidad institucional”, se determinó también eliminar de manera inmediata el logotipo ROMA en todas sus versiones y aplicaciones.

La disposición alcanza a documentos físicos y digitales, redes sociales, vehículos, infraestructura y material de difusión del Ministerio Público.

En su lugar, la Fiscalía estableció el denominativo “MP Integra - Ecosistema Integrado del Ministerio Público”, que deberá ser utilizado en las formas de identificación, documentos, comunicaciones, plataformas y materiales institucionales. Con esta determinación, queda sin efecto el nombre de “Ecosistema ROMA”.

El  comunicado publicado por la Fiscalía también establece el retiro del color verde como distintivo institucional.

La medida comprende los ambientes de las oficinas, señalética, papelería y otros elementos utilizados por el Ministerio Público a nivel nacional.

También se determinó eliminar el uso del uniforme institucional para los funcionarios  del Ministerio Público.

Ahora los trabajadores de la Fiscalía pueden presentarse en las oficinas  con vestimenta formal y apropiada para las funciones que desempeñan.

Observación

El denominado Ecosistema ROMA fue presentado como una plataforma “moderna, indestructible e inviolable”. Sin embargo, el sistema había sido objeto de observaciones, entre ellas dificultades de acceso para la Policía.

Armamento

Uno de los vehículos vinculados al caso del exfiscal general Roger Mariaca fue desprecintado y sometido ayer a una revisión. Durante la apertura se encontraron armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, municiones y un celular, según la Red DTV.

Urioste explicó que el hallazgo se produjo después de una requisa rutinaria realizada por el efectivo policial encargado de la custodia de los vehículos del Ministerio Público, en la ciudad de Sucre.

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