Lara denuncia que Cerimedo será trasladado de Chonchocoro a Palmasola y pide a la Fiscalía transparencia

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Publicado el 08/10/2026 a las 11h12
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El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció este jueves que Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz, será trasladado del penal de Chonchocoro de La Paz al de Palmasola en Santa Cruz por decisión judicial.

En conferencia de prensa, Lara pidió al nuevo fiscal general interino, Armando Urioste, no permitir que las investigaciones contra Cerimedo "se queden ahí no más" y lamentó que en pocos días del cambio de la máxima cabeza del Ministerio Público el ex asesor presidencial ya haya tenido un beneficio judicial.

Especuló que, de seguir así, en las próximas semanas podría ser beneficiado con detención domiciliaria u otras medidas sustitutivas.

"(Urioste) No puede permitir que los casos de Cerimedo se queden ahí no más. Un juez de La Paz ha ordenado su traslado a Palmasola, probablemente de acá a un mes le beneficien con arresto domiciliario o una medida diferente a la detención preventiva", alertó.

En ese sentido, afirmó que Urioste, como nuevo Fiscal General, tiene que dar otra cara a la Fiscalía por lo que le demandó transparencia en su gestión.

Finalmente, el Vicepresidente se refirió a la revelación expresada por Urioste respecto a que fue un "amigo empresario" quien presentó su currículum ante la Asamblea.

Sin entrar en polémica, Lara afirmó que hay "buenas referencias" sobre Urioste y afirmó que más allá de quien haya propuesto su nombre y la forma en la que fue elegido, ahora tiene que3 "cumplir la Constitución" y dar transparencia al trabajo del Ministerio Público.

 

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