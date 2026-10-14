Cae colombiano sospechoso de participar en ejecución de Johan Guzmán

Las pesquisas acerca del asesinato a balazos de Johan Guzmán Parada, de 26 años, ocurrido el martes recién pasado en Santa Cruz de la Sierra, tuvieron su primer resultado la tarde de este miércoles con la aprehensión de un ciudadano luego de que los investigadores realizaron “el seguimiento vía GPS del celular de uno de los celulares secuestrados a la víctima”, informó el fiscal general del Estado, José Armando Urioste.

La máxima autoridad del Ministerio Público declaró que "se ha procedido a investigar, a realizar las pesquisas necesarias por parte de la Policía (…), se ha realizado el hallazgo de armas, se ha procedido a la persecución de estos individuos de nacionalidad colombiana".

El rastreo satelital del teléfono de la víctima permitió localizar un inmueble en la urbanización Norte La Molina con múltiples evidencias delictivas.

Sobre los primeros resultados de la intervención, el fiscal Urioste precisó que "se han encontrado 500 municiones, seis revólveres, un rifle, dos automóviles de alta gama, una motocicleta, joyas y dinero".

En la propiedad intervenida se logró la captura de un sospechoso clave de nacionalidad extranjera presuntamente implicado en las investigaciones.

Al respecto, la autoridad judicial confirmó que "en el lugar del (allanamiento) se ha aprehendido al ciudadano colombiano Carlos Vargas Ramírez, de 42 años, que se está imputando por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de armas, porta y portación, tenencia de armas, legitimación de ganancias ilícitas y otros".

Las investigaciones policiales preliminares apuntan a que los involucrados mantenían nexos con peligrosas estructuras del narcotráfico internacional.

El fiscal Urioste señaló que "el imputado formaría parte de la organización criminal de Sebastián Marset y el 'Colla', hipótesis que será comprobada por los elementos e informes policiales correspondientes".

El asesinato de Johan Guzmán fue perpetrado por uno de dos hombres que llegaron motocicleta cerca de un taller de mecánica automotriz, por la zona del zoológico cruceño. El sicario ingreso al lugar y disparó cuatro veces contra la víctima en el hombro y la región occipital del cráneo.

Las autoridades judiciales formalizaron el proceso contra los responsables por asesinato, tráfico de armas, porte, portación y tenencia de armas, además de legitimación de ganancias ilícitas.