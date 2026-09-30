Cochabamba exige recursos y 570 ítems ante riesgo de afectar servicios de salud

El Comité Departamental de Salud de Cochabamba advirtió que la falta de 570 ítems pone en riesgo la continuidad de servicios en tres hospitales del departamento. El sector señaló que, si no se resuelve el déficit de personal, desde el 1 de octubre podrían verse afectados terapia intensiva, terapia neonatal y otras 16 especialidades.



El presidente de la Brigada Parlamentaria, Israel Mérida, afirmó que la demanda fue respaldada técnicamente por un estudio del Sedes y que, pese a las gestiones realizadas ante el Gobierno, no recibieron nuevos ítems. “No hemos visto un solo ítem”, sostuvo.



La advertencia alcanza al Hospital Cochabamba, Hospital Norte y Hospital del Sur. El sector aclaró que la situación no responde a una medida de presión, sino a la falta de recursos humanos para atender la demanda de la población.



El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que el municipio enfrenta dificultades para mantener contratos de consultores debido al incremento de precios de medicamentos e insumos. Señaló que 442 trabajadores podrían quedar sin contrato.



El Comité convocó a una asamblea de la cochabambinidad para el viernes, en el auditorio del Colegio Médico.