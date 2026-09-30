Aumenta la basura en Quillacollo y fracasa el diálogo con Cotapachi

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 13h11
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El municipio de Quillacollo continúa “inundado” de basura por el nuevo bloqueo del botadero de Cotapachi, que comenzó el fin de semana con la excavación de zanjas en el camino para impedir el ingreso de los carros basureros. La situación ha provocado la aparición de basurales en vía pública, que atraen a los canes que terminan desparramando las bolsas con desechos. 

La Alcaldía de Quillacollo informó que ayer promovió una mesa de diálogo con la mediación de la Gobernación de Cochabamba. Sin embargo, el encuentro quedó frustrado ante la inasistencia injustificada de los dirigentes del sector.

Solo asistieron a la convocatoria, el secretario de Gobernabilidad de la Gobernación, José Antonio Gonzales, representantes del Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Medio Ambiente y la Asamblea Legislativa

Departamental. El objetivo es buscar una respuesta inmediata a la problemática de la gestión de residuos en Quillacollo. 

Las autoridades y representantes presentes manifestaron su profunda preocupación por la postura de la dirigencia de Cotapachi y remarcaron que el diálogo sincero es la única vía para evitar mayores perjuicios ambientales y de salud pública en el municipio.

Con el objetivo de agotar todas las instancias de concertación y superar la crisis, se determinó fijar un nuevo encuentro para la jornada de mañana. Como muestra de apertura, el secretario de Gobernabilidad anunció que una comisión se trasladará directamente hasta la comunidad de Cotapachi para instalar la mesa de negociación en el lugar y concertar soluciones en favor de toda la población.

Quillacollo soporta la suspensión del servicio de recojo de residuos domiciliarios desde el 11 de septiembre, cuando los vecinos de Cotapachi bloquearon el botadero por la demora en el asfaltado Caico-Cotapachi. 

El 27 de septiembre, los vecinos volvieron a bloquear el ingreso al botadero.

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