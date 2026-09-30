Cocapata pide ayuda urgente por daños de la nevada en el Tunari

La intensa nevada que cayó este martes afecta principalmente a las comunidades de la zona alta del municipio de Cocapata, donde numerosas familias dependen de la crianza de ganado camélido.

Las bajas temperaturas, la acumulación de nieve y las dificultades de acceso aumentan el riesgo de mayores pérdidas. La evaluación de daños continúa y permitirá determinar la afectación real al ganado y a las familias, reportó el gobierno municipal en sus redes sociales.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata indicó que realiza las evaluaciones y solicita al Viceministerio de Defensa Civil, al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, así como a ONGs, fundaciones e instituciones de apoyo:

1.- Brindar asistencia a las familias afectadas.

2.- Proporcionar alimento (Forraje) y apoyo para el ganado camélido.

3.- Brindar apoyo con vitaminas y minerales.

4.- Coordinar acciones para evitar mayores pérdidas.

Cocapata necesita una respuesta coordinada y oportuna. “Solicitamos el apoyo de todas las instituciones para proteger a las familias y su ganado ante esta emergencia”, indica la Alcaldía.