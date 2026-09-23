Lanzan la Feria Internacional del Libro de Cochabamba

Hoy presentaron la Décimo Novena Feria Internacional del Libro de Cochabamba, que se desarrollará del 7 al 18 de octubre en el Recinto Ferial Alalay, reuniendo a autores, escritores, editoriales, librerías, distribuidores, imprentas, diseñadores gráficos, ilustradores, gestores culturales, instituciones educativas, universidades, emprendedores y lectores.

La Feria Internacional del Libro se consolida como la segunda feria de mayor importancia de Cochabamba después de FEXCO, con una capacidad de convocatoria cercana a las 100.000 personas, configurando uno de los principales acontecimientos del calendario cultural y ferial del departamento.

Durante el acto de lanzamiento, la gerente general de Feicobol, Mariela Jiménez, destacó la transformación que experimentará el Recinto Ferial Alalay durante los doce días de feria y la diversidad de públicos que formarán parte de esta edición.

“Del 7 al 18 de octubre, Feicobol se transforma, porque vamos a poder vivir historias, cuentos, recreaciones e imaginación”, señaló Jiménez, al destacar además la habilitación de espacios dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

El presidente de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba, Huáscar Flores, explicó que la propuesta de esta gestión plantea convertir la feria en una experiencia integral para las familias y ampliar su alcance hacia diferentes expresiones culturales.

“Queremos que nuestro evento sea mucho más que una feria; queremos que la gente lo viva y que sea una experiencia única para toda la familia”, afirmó Flores.

La Décimo Novena Feria Internacional del Libro pondrá a disposición del público más de un millón de libros originales y generará espacios de encuentro con escritores, editoriales y librerías, además de actividades vinculadas con arte, música, narración y creación.

Su agenda contempla presentaciones de libros, conversatorios, talleres, conferencias, encuentros con escritores y espacios de reflexión y diálogo, fortaleciendo la relación entre literatura, conocimiento y ciudadanía. Asimismo, las delegaciones conformadas por estudiantes y profesores tendrán ingreso gratuito.