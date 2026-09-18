Alcaldía y Yango Implementarán 500 scooters en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba anunció que en el marco de “Cochabamba Ciudad Sostenible” implementará mediante un acuerdo con la empresa tecnológica Yango (Ridetech Bol), un plana para modernizar el transporte urbano, mejorar la transitabilidad y promover alternativas de movilidad ecológica.

Yango, firma internacional con presencia en más de 25 países y operaciones en Bolivia desde 2023, registra actualmente más de 700.000 viajes mensuales y 100.000 usuarios en Cochabamba.

Movilidad limpia

El plan piloto contempla la incorporación de 500 scooters eléctricos durante un periodo de prueba de ocho meses. Los vehículos operarán exclusivamente en zonas y estacionamientos autorizados en coordinación con la Alcaldía, señaló Manfred Reyes Villa.

La totalidad de los costos operativos, de mantenimiento y seguros serán asumidos por la empresa privada. El sistema contará con monitoreo digital por geolocalización y, como beneficio directo para la seguridad ciudadana, Yango otorgará 40 horas mensuales de uso gratuito a la Guardia Municipal para patrullaje.

Paradas solares

Para ordenar el ascenso y descenso de pasajeros y reducir la congestión vehicular, la alianza prevé la instalación de 20 paradas ecológicas.

El cronograma contempla la implementación de las primeras ochoparadas en 2026 y las 12 restantes durante la gestión 2027.

Al igual que el sistema de scooters, este proyecto no demandará erogación de recursos por parte del municipio, finalizó el director de Yango en Cochabamba, Álvaro Vásquez.