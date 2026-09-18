Cotapachi abre nuevamente el botadero de Quillacollo con la mediación del Concejo

El directorio del Concejo Municipal, conformado por Reynaldo La Fuente, Karen Quispe, Yasmani Terán, Darío Antezana, Vladimir Vargas y Carlos Rodríguez, sostuvo reuniones con representantes de la comunidad de Cotapachi y este viernes logró que se levante el bloqueo del vertedero.

Entre los principales compromisos asumidos se encuentra: la continuidad, a partir del día lunes, de los trabajos del asfaltado del camino Caico–Cotapachi, obra que constituye una de las principales demandas planteadas por los comunarios.

Los concejales destacaron la importancia de generar mecanismos de diálogo entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales evitando que los conflictos puedan derivar en mayores perjuicios para la población.

Durante los días que duró el bloqueo, la suspensión del ingreso de residuos al botadero generó una considerable acumulación de basura en las calles, situación que provocó preocupación entre los vecinos.

Ante esta situación, el Concejo Municipal consideró necesario coadyuvar en la búsqueda de una salida concertada, priorizando el diálogo con los sectores involucrados.

Tras levantarse la medida de presión, se espera que el servicio de recolección de residuos sólidos pueda normalizarse progresivamente y que los compromisos asumidos permitan garantizar la continuidad de la obra Caico–Cotapachi.

El Concejo Municipal señaló que continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados, con el objetivo de contribuir a la solución definitiva del conflicto y precautelar el bienestar de la población de Quillacollo.