Santivañez mejora su seguridad con una unidad de bomberos

El La alianza entre el sector empresarial, la Policía Boliviana y el Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez permitió concretar la firma de un convenio interinstitucional y la entrega de un carro bombero que permitirá avanzar en la implementación de una Unidad de Bomberos destinada a atender emergencias en el Parque Industrial de Santivañez y las poblaciones circundantes. La iniciativa fortalece las condiciones de seguridad para más de 100 empresas, aproximadamente 7.000 trabajadores y la población del municipio.

El convenio establece la creación de una Unidad de Bomberos en el Parque Industrial de Santivañez, destinada a brindar atención inmediata ante incendios y otros incidentes peligrosos tanto dentro del complejo industrial como en las poblaciones cercanas. Asimismo, contempla la asignación del carro bombero por parte de la Policía Boliviana y la responsabilidad de la Asociación de Empresas Industriales de Santivañez (AEIS) en su rehabilitación.

Durante el acto, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, destacó el resultado alcanzado mediante la cooperación con el sector privado y valoró especialmente el aporte empresarial realizado para recuperar el vehículo. “Con poco hemos hecho mucho. Vamos a tener una Unidad de Bomberos; es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Agradecemos la inversión de los empresarios, que pusieron el 80% para el arreglo del carro bombero”, manifestó Basto.El acuerdo contempla que la futura unidad de bomberos cuente con personal de la Policía Departamental.