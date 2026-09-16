Caen los atracadores de la joyería Imperio

La Policía capturó anoche a por lo menos tres de los seis atracadores de la joyería Imperio durante un operativo que se enfocó en dos casas de la zona de Alto Queru Queru, en Cochabamba, según los primeros reportes. Se espera un informe oficial en las siguientes horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Los atracadores se llevaron más de 80 piezas y ejecutaron el robo en menos de un minuto, según los registros de las cámaras de seguridad.

Dos de los atracadores serían de nacional chilera y un tercero de Perú. Los tres se refugiaban en una casa residencial en la zona norte de la ciudad. Además, extraoficialmente se conoce que se recuperaron algunas de las joyas sustraídas.