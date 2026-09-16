Caen los atracadores de la joyería Imperio

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 16/09/2026 a las 9h14
ESCUCHA LA NOTICIA

La Policía capturó anoche a por lo menos tres de los seis atracadores de la joyería Imperio durante un operativo que se enfocó en dos casas de la zona de Alto Queru Queru, en Cochabamba, según los primeros reportes. Se espera un informe oficial en las siguientes horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Los atracadores se llevaron más de 80 piezas y ejecutaron el robo en menos de un minuto, según los registros de las cámaras de seguridad.

Dos de los atracadores serían de nacional chilera y un tercero de Perú. Los tres se refugiaban en una casa residencial en la zona norte de la ciudad. Además, extraoficialmente se conoce que se recuperaron algunas de las joyas sustraídas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
EEUU: costo de guerra en Irán alcanza los $us 38 mil millones
3
Gobierno dará Bs 5 millones para arreglar casas afectadas por explosión en Viacha
4
El Legislativo llama a debatir decreto de ampliación del estado de excepción
5
Tras cuatro asesinatos en dos días, envían fuerzas militares a San Ignacio

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El lenguaje del lamido ¿Por qué los gatos lamen a los humanos?
3
Atlas Económico sitúa a Cochabamba como la tercera economía de Bolivia
4
Comunicado Grupo Nacional Vida
5
Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles

Más en Seguridad

16/09/2026
Tras cuatro asesinatos en dos días, envían fuerzas militares a San Ignacio
El Gobierno determinó reforzar, desde ayer, la presencia militar en el municipio de San Ignacio de Velasco, fronterizo con Brasil, luego de los cuatro...
Ver más
16/09/2026
Nuevo acribillado en el trópico con un mensaje contra policías y secuestrador
El trópico de Cochabamba fue escenario nuevamente de un hecho de sicariato. La víctima es un joven de 25 años que recibió al menos 19 impactos de bala y fue...
Ver más
Tres hombres fueron aprehendidos en las últimas horas acusados de estar implicados en el atraco a una joyería de un centro comercial de Cochabamba. La Policía confirmó que se trata de ciudadanos...
Ver más
16/09/2026
Difunden imágenes de los tres extranjeros aprehendidos implicados en el atraco a una joyería
El municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ya cuenta con presencia militar y de fuerzas especiales F10, luego de una ola de violencia que dejó cuatro personas asesinadas a tiros en menos de...
Ver más
15/09/2026
Militarizan San Ignacio de Velasco tras ola de asesinatos
Determinan detención preventiva para joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba. Luis A.R.F., de 18 años, fue enviado al penal de El Abra por la muerte de Kelly Nicol J., de 19 años,...
Ver más
15/09/2026
Juez envía a El Abra a joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba
“Estamos pidiendo presencia del Estado, necesitamos que nos devuelvan la certidumbre”, manifestó Felman Gómez Paesano, alcalde de San Ignacio de Velasco, según un reporte de Unitel.
Ver más
15/09/2026
Alcalde Gómez: “San Ignacio exige a gritos seguridad y la presencia del Estado”
En Portada
16/09/2026 País
Gobierno denuncia daño de más de Bs 200 millones en la estatal Yacana; apunta a cinco exfuncionarios
El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un daño económico de más de Bs 200 millones ocasionado por la empresa pública Yacana,...
vista
16/09/2026 Seguridad
Difunden imágenes de los tres extranjeros aprehendidos implicados en el atraco a una joyería
Tres hombres fueron aprehendidos en las últimas horas acusados de estar implicados en el atraco a una joyería de un centro comercial de Cochabamba. La Policía...
vista
16/09/2026 País
El Legislativo llama a debatir decreto de ampliación del estado de excepción
El presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó ayer a la sesión plenaria  para tratar la ampliación del estado de excepción que el gobierno de...
vista
16/09/2026 Seguridad
Caen los atracadores de la joyería Imperio
La Policía capturó anoche a por lo menos tres de los seis atracadores de la joyería Imperio durante un operativo que se enfocó en dos casas de la zona de Alto...
vista
16/09/2026 Seguridad
Nuevo acribillado en el trópico con un mensaje contra policías y secuestrador
El trópico de Cochabamba fue escenario nuevamente de un hecho de sicariato. La víctima es un joven de 25 años que recibió al menos 19 impactos de bala y fue...
vista
16/09/2026 País
El Gobierno denuncia que un juez de Santa Cruz ordenó que Luis Arce sea trasladado a una clínica y cuestiona su decisión
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció este miércoles que un juez de Santa Cruz...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un daño económico de más de Bs 200 millones...
Ver más
16/09/2026 País
Gobierno denuncia daño de más de Bs 200 millones en la estatal Yacana; apunta a cinco exfuncionarios
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció...
Ver más
16/09/2026 País
El Gobierno denuncia que un juez de Santa Cruz ordenó que Luis Arce sea trasladado a una clínica y cuestiona su decisión
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta meteorológica naranja por nevadas que...
Ver más
16/09/2026 País
Senamhi pronostica nevadas en cinco departamentos; los más afectados serán Potosí y Oruro
Deportes
Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se...
Ver más
16/09/2026 Multideportivo
Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador
Tendencias
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Doble Click
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
Ver más
13/09/2026 Vida
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana