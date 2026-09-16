Difunden imágenes de los tres extranjeros aprehendidos implicados en el atraco a una joyería

Tres hombres fueron aprehendidos en las últimas horas acusados de estar implicados en el atraco a una joyería de un centro comercial de Cochabamba. La Policía confirmó que se trata de ciudadanos extranjeros.

Según la información preliminar, estas personas estaban al interior de un inmueble ubicado en Alto Queru Queru, en la zona norte de la ciudad, en el cual se halló varias joyas que se presumen son las robadas.

Ante esto, la Policía procedió a compartir fotografías de los investigados, se trata de dos ciudadanos chilenos y un peruano, a los cuales se los acusa de haber atracado de manera violenta una joyería.

La captura se realizó entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, cuando de investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público intervinieron una vivienda.

En el lugar, además de las joyas, se encontró overoles blancos, los cuales son similares a los que usaron los delincuentes el día de los hechos.

Los tres hombres fueron llevados a dependencias policiales para ser puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las investigaciones continúan.

Se habla que más personas estarían implicadas en el hecho, entre ellos una mujer, por lo que se continuará con los operativos para capturar a todos los involucrados en este crimen.



