Gobierno denuncia daño de más de Bs 200 millones en la estatal Yacana; apunta a cinco exfuncionarios

El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un daño económico de más de Bs 200 millones ocasionado por la empresa pública Yacana, creada con el objetivo de impulsar la industrialización y comercialización del complejo de camélidos. Ante este hecho, la autoridad identificó a cinco presuntos implicados y no descartó convocar a exautoridades.

García explicó que Yacana recibió financiamiento mediante un fideicomiso del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) para la construcción de una planta ubicada en Cayutaca, municipio de Laja, en La Paz.

"Esta es una nueva denuncia que estamos presentando ante el Ministerio Público contra la empresa pública Yacana. Esta genera un daño económico superior a los 200 millones de bolivianos de recursos públicos", señaló García.

El viceministro indicó que se detectaron varias irregularidades en el caso. Entre las principales se encuentra la adquisición de maquinaria, debido a que el contrato inicial establecía que los equipos debían ser de origen y fabricación 100% europeos. Sin embargo, según la denuncia, el 86% de las máquinas adquiridas son de origen y fabricación china.

Asimismo, se detectó equipamiento inadecuado para camélidos en Bolivia y un funcionamiento deficiente para el presupuesto asignado a la empresa y su infraestructura.

"Se recibió una maquina descerdadora de para procesar pelo corto de camello, no de llama. Existe una diferencia. Además, tenían que entregar 216 máquinas en total y solo habían 90. 26 máquinas recibidas y pagadas no existen y de las 90 máquinas que, si existen, 20 jamás funcionaron", denunció mediante una conferencia de prensa.

Asimismo, se detectaron irregularidades en la adquisición de materia prima. La autoridad indicó que en 2018 Yacana compró fibra con un valor mayor a Bs 4 millones a pesar que la planta no contaba con la capacidad para almacenar ese volumen. La acumulación provocó pérdidas por las condiciones de almacenamiento.

"A causa de humedad excesiva, hongos, polvo, polillas, se han devaluado estos bienes, se han perdido sus propiedades, por lo que este capital también ingresó a pérdida", explicó.

Ante todos estos hechos, García manifestó que se observó daño económico desde el inicio del proyecto y, con base a los informes se llegó al resultado de un porcentaje bajo y deficiente del funcionamiento de la planra.

"Observamos daño económico desde la concepción y ejecución del proyecto. Datos respaldados en informes hacen referencia que esta descerdadora de pelo de camello jamás funcionó y provocó que esta empresa entre en el colapso operativo crónico. Esta planta opero solo con el 7%, más del 90% de la capacidad de esta planta, esta o estuvo en un estado de osocidad", señaló.

La denuncia identificó preliminarmente a dos exejecutivos, uno de ellos vinculado con el inicio del proyecto y otro que asumió la gerencia general. Además de tres ingenieros contra los que plantea responsabilidades.

"Denunciamos como delitos conducta antieconómica, el contrato lesivo al estado, así como incumplimiento de deberes. Solicitamos que el Ministerio Público pueda activar todos los mecanismos procesales para asegurar la presencia de los imputados en esta investigación y proceder a la anotación de sus bienes y cuentas para que el estado pueda recuperar este daño económico", aseguró.

Para finalizar, no descartó que se convoque a exautoridades ministeriales para que sean denunciadas en el caso.