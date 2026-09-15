Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles

El Gobierno, mediante el Decreto 5705, dispuso elevar a 6.000 millones de bolivianos el monto dispuesto por el Tesoro General de la Nación (TGN), para financiar el diferencial de la compra de carburantes y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

El monto implica el tiple del que se había dispuesto en agosto, cuando era de 2.000 millones de bolivianos. También es la segunda vez que se aumenta la cifra, puesto que la inicial en julio alcanzaba a 1.000 millones.

El aumento de esta asignación del TGN surge en un contexto donde sigue subiendo el precio del petróleo a nivel internacional, presionando el costo de los combustibles, lo cual también encarece su importación.

El Gobierno ya ha planteado el dilema de seguir gastando recursos en la subvención o destinarlos a la inversión. En el programa económico, avalado por el Fondo Monetario Internacional, se propone quitar toda la subvención para 2027, aunque con medidas de compensación para sectores vulnerables.