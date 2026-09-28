Lara pide investigar al Fiscal “conforme a la ley”

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Publicado el 28/09/2026 a las 23h04
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El vicepresidente Edmand Lara declaró este lunes, mediante un comunicado público, que una autoridad boliviana no puede ser apartada o condenada únicamente por haber sido incluida en una lista de un Gobierno extranjero, en alusión a la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

"Nuestra posición institucional es clara: no podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un Gobierno extranjero la incluya en una lista", se lee en el comunicado, en el que además el vicepresidente remarca que una medida administrativa o migratoria adoptada por otro país no equivale, por sí misma, a una sentencia judicial.

"Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas", afirma Lara, en la misma línea de la posición que poco antes asumieron los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente.

Sostiene que, si existen elementos que comprometan al Fiscal General, deben ser presentados ante las instancias correspondientes para que sean sometidos a una investigación conforme a la legislación boliviana.

"Si existen elementos contra el Fiscal General, que se presenten y que se investigue conforme a la ley", manifestó y negó que su posición implique una defensa personal de Mariaca.

"No defendemos personas; defendemos el debido proceso y la institucionalidad", señaló.

La declaración se produce en medio de pedidos de algunos sectores políticos para que Mariaca sea apartado temporalmente de sus funciones o sometido a una investigación a raíz de las acusaciones estadounidenses.

En su pronunciamiento, el vicepresidente también introdujo el caso del argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia y es investigado por el Ministerio Público.

Lara cuestionó lo que considera una falta de atención pública al proceso y planteó que las investigaciones deben alcanzar a todas las personas involucradas, independientemente de su nacionalidad o de sus vínculos políticos.

"Y también corresponde preguntar por qué existe silencio frente al caso de Fernando Cerimedo, que está detenido e investigado en Bolivia por delitos graves", afirmó.

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