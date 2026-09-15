Desde este martes, la banca devuelve ahorros desde $us 5.001 hasta $us 8.000

Desde este 15 de septiembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó la tercera etapa del cronograma para la devolución de ahorros en dólares. Esta nueva fase permitirá retiros desde $us 5.001 hasta $us 8.000 para personas naturales.

"El BCB te recuerda que el martes 15 de septiembre de 2026 comienza una nueva etapa de la devolución de depósitos en dólares en el sistema financiero. A partir de esa fecha se devolverán desde $us 5.001 hasta $us 8.000 a los ahorristas que deseen retirar sus fondos. Luego, los montos irán en aumento", indicó el ente emisor.

La siguiente fase después de septiembre contempla cifras mayores y se extenderá durante los primeros meses del 2027.

El cronograma establece que el diciembre los ahorristas podrán acceder a depósitos de entre $us 15.001 y $us 20.000, mientras que posteriormente los rangos se ampliarán hasta llegar a depósitos de $us 50.000 y finalmente al resto.

El BCB planteó este mecanismo para una devolución escalonada que busca avanzar de manera progresiva hacia la disponibilidad de los depósitos en dólares.