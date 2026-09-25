Paz en la ONU abre Bolivia a la inversión, pide parar las guerras y ataca a Morales

En su primera intervención como presidente del Estado en la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) Rodrigo Paz, entre otras cosas, pidió al mundo mirar al país para invertir, “Bolivia está abierta al mundo y queremos que el mundo venga a Bolivia, pero abierta con dignidad...”

En su intervención de 17 minutos en la ONU, Paz hizo un diagnóstico de la situación económica y política del país, cuestionó lo que se hizo en Bolivia los últimos 20 años y abordó temas de política internacional.

Paz resaltó que Bolivia quiere asociarse, competir, aprender y también aportar, teniendo en cuenta que “en este momento histórico” hay una discusión que no se puede seguir postergando: la transición a la diversificación energética.

El mandatario dijo que Bolivia propone “una nueva relación internacional alrededor de los recursos estratégicos, una relación basada en inversión, conocimiento, tecnología y valor agregado”.

Paz dio su discurso en el marco de su mensaje durante la 81ª Asamblea General de la ONU, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con la participación de jefes de Estado de diferentes naciones del mundo.

Guerra

“Les pido a los países en guerra terminar las confrontaciones”, exhortó Paz.

El pedido surgió luego de Paz recordó “el ataque” de los 53 días de bloqueos en Bolivia.

“Hemos utilizado el diálogo y la tecnología de la paz, querían confrontación, querían sangre en las calles, nosotros ofrecimos diálogo y la tecnología de la paz, la misma tecnología de la paz que le pido a los países en guerra”, afirmó el jefe de Estado boliviano.

Paz advirtió que cuando hay guerra en el mundo los que más sufren son los países pobres por el encarecimiento del costo de vida.

Paz, en parte de su discurso, se refirió a Morales, a quien acusó de haber “destruido” la Pachamama en los 20 años de su Gobierno, a pesar de que en cada discurso hablaba de su defensa y respeto.

“La Pachamama cambio de opinión, quiere crecer, que la cuiden, pero también quiere ser respuesta para los pueblos originarios, indígenas de esas regiones para que se beneficien por ese cuidado de la Pachamama”, señaló.

Paz planteó acuerdos regionales para proteger y conservar la Amazonía, “que el es corazón y pulmón del mundo”.

Paz resaltó que la protección de la Amazonía es una responsabilidad nacional e internacional. La reforestación y la protección del medio ambiente deben convertirse en una prioridad para el país, reflexionó.

Cambio

“Lo digo de frente con el valor de mirar la realidad de mi país que decidió generar un cambio y una transformación. No podemos retornar a un pasado y lo estamos haciendo, estamos ordenando nuestra economía, estamos ordenando la casa”, afirmó el jefe de Estado boliviano.