Valentín, un cachorro de puma, lucha por su vida en bioparque La Hormiga

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 17/09/2026 a las 8h36
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La Gobernación y el Centro de Custodia de Funa Silvestre  Bioparque la Hormiga presentaron ayer al puma Valentín (Puma concolor), rescatado recientemente, tras caer de un árbol y sufrir fracturas en el cráneo y en su cuerpo que requieren de estudios y tratamientos especializados.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Oscar Céspedez, informó que el felino fue traído desde la localidad de Chipiriri, en el municipio de Vila Tunari y será llevado a una veterinaria, en Quillacollo.

“La participación de la Gobernación se desarrolla bajo un enfoque de coordinación en el marco de las competencias atribuidas por la Constitución, la Ley N.º 031, Marco de Autonomías y Descentralización, y demás normativa aplicable en materia de protección ambiental”, señaló.

El profesional en manejo y conservación de fauna silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente, Michael León agregó que el puma presenta complicaciones en el cráneo que requieren de un tratamiento especializado y cuidados intensivos.

“El puma está con un cuadro reservado, esperamos que mediante estos estudios complementarios se vayan definiendo que otros tratamientos se van aplicar, estamos indagando cómo se cayó, presenta fracturas en el cráneo”, sostuvo.

La veterinaria del Bioparque la Hormiga, Belén Cuba, quien realiza la atención señaló que Valentín presenta un cuadro clínico delicado que requiere del apoyo económico para continuar con su proceso de recuperación.

“Tiene tres meses, las condiciones en las que llegó al parque eran muy delicadas, estuvo alrededor de dos días inconsciente, no se puede parar, pero está recibiendo alimento”, aseveró.

Agregó que las autoridades y ciudadanos que quieran colaborar económicamente para cubrir los gastos veterinarios y estudios que requiere Valentín pueden realizar sus donaciones en oficinas del bioparque o comunicarse al número 78355563 o 68524404.

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