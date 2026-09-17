Tensión entre Lara y Oviedo en la ALP marca debate sobre estado de excepción

Los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, acudieron ayer al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para justificar y pedir el respaldo al Decreto 5707 que amplía el Estado de Excepción durante 90 días más.

Sin embargo, hasta el cierre de edición y tras más de seis horas de debate, anoche la ALP aún no había definido el apoyo o rechazo al decreto de estado de excepción. Los senadores y diputados continuaban argumentando su postura ante el decreto y realizando preguntas a los ministros Justiniano y Oviedo.

En pleno debate, la ALP vivió un momento tenso.La diputada de Libre, Lissa Claros, no dudó en calificar al Gobierno de “tibio” y “pusilánime” y calificó su gestión como un “fracaso”, exigiendo conocer si en caso de que se extienda el estado de excepción se cumplirá con la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales.

Los calificativos, de Claros y otros legisladores, generó el enojo del Ministro de Gobierno, quien pidió al presidente de la ALP y Vicepresidente del Estado “poner orden” a la sesión y no permitir que “se ofenda antes de preguntar”.

Respuesta

La respuesta de Lara no se dejó esperar y el Vicepresidente del Estado le recordó al Ministro que es una autoridad electa y Presidente de la Asamblea.

“Su complejo de dictador guárdeselo”, le exigió Lara,Además, Lara le señaló a Oviedo que tiene la obligación de responder todas las preguntas de los asambleístas, así le tome “toda la noche”.

Justificación

Los ministros expusieron los motivos que llevaron a tomar la decisión de ampliar la medida, al señalar que aún persiste un riesgo inminente de que las protestas se articulen y se repita el escenario vivido entre mayo y junio de este año.

“Se advierte una eventual reactivación y rearticulación de bloqueos, marchas y manifestación con afectación de corredores estratégicos”, aseveró el Ministro de Gobierno.

En ese sentido, el Ministro de Defensa expuso que existe diferentes niveles de riesgo de bloqueos en los nueve departamentos del país.

Por ejemplo, identificó como una región de muy alto riesgo a Santa Cruz y de alto riesgo a La Paz, El Alto y Cochabamba.