Cochabamba 216 años: Manfred Reyes Villa

Aspiro a dejar a las próximas generaciones una Cochabamba Metrópoli, moderna, integrada, competitiva, sostenible y abierta al mundo. Cochabamba-Cercado ya no puede pensarse solamente como un municipio; somos parte de la Región Metropolitana Kanata y debemos asumir el liderazgo de una visión que beneficie no solamente a nuestra ciudad, sino a todo el departamento y al país.



Para alcanzar esa visión debemos trabajar hoy con planificación, decisión y una mirada de largo plazo. Estamos construyendo las condiciones para que Cochabamba sea una ciudad con mejores servicios, infraestructura moderna, oportunidades económicas y calidad de vida.



Nuestra ciudad tiene enormes fortalezas: un clima privilegiado, áreas verdes, parques y espacios de recreación, una identidad cultural y gastronómica que nos ha convertido en la capital gastronómica de Bolivia, y un creciente desarrollo tecnológico que nos permite proyectarnos también como un polo de software e innovación.



Estamos ampliando esa oferta con proyectos que transformarán la imagen y las posibilidades de la ciudad: la nueva terminal terrestre, la Playa Turquesa, la iluminación del Cristo de la Concordia, la recuperación y puesta en valor de lugares históricos y turísticos como La Coronilla y la Laguna Alalay, además de la Fexco Arena, el nuevo centro de convenciones y el Teatro Municipal.



Pero una metrópoli no se construye solamente con infraestructura. También debemos recuperar nuestra capacidad de ser referentes nacionales en salud, educación, innovación y desarrollo humano. Por eso estamos fortaleciendo nuestros hospitales con equipamiento moderno, proyectando nuevos establecimientos de salud e impulsando la construcción de una Ciudadela Médica que permita recuperar para Cochabamba ese liderazgo que alguna vez tuvo en medicina especializada.



En educación, continuamos mejorando la infraestructura de nuestras unidades educativas y garantizando programas como el desayuno escolar, porque una ciudad de futuro debe invertir, sobre todo, en sus niños y jóvenes.



También debemos resolver de manera moderna problemas históricos. La industrialización y aprovechamiento de los residuos sólidos, una gestión ambiental responsable, la recuperación de nuestros espacios naturales y un transporte cada vez más limpio y eficiente forman parte de esa visión.



Queremos generar condiciones para que progresivamente el transporte pueda migrar hacia tecnologías eléctricas, reduciendo costos, contaminación y dependencia de los combustibles.



Todo esto requiere recursos y nuevas formas de gestión. En un momento de profunda crisis económica nacional, estamos demostrando que las asociaciones público-privadas (APP) pueden convertirse en una herramienta para movilizar inversión, generar empleo y ejecutar proyectos que beneficien al municipio, al sector privado y, principalmente, a los cochabambinos y a quienes viven y trabajan en nuestra ciudad.



Mi visión es que Cochabamba deje de mirar solamente sus límites municipales y empiece a pensar en grande. Una Cochabamba Metrópoli debe convertirse en el motor del desarrollo de la Región Metropolitana Kanata y en un polo de conexión con Bolivia y con el mundo.



Lo que hagamos hoy determinará la ciudad que recibirán nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso nuestra responsabilidad no es solamente administrar el presente, sino construir desde ahora la Cochabamba que queremos para las próximas generaciones.