Homenaje a 216 años de libertad y valentía

Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y comercial. Al cumplir su 121 aniversario de fundación como provincia, el 12 de... Ver más Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales

Cochabamba estrenó ayer la terminal de buses más moderna de Bolivia: Terrapuerto, un complejo de transporte moderno e integral con 120 boleterías, 52 andenes, una red de fibra óptica y cámaras de... Ver más Inauguran Terrapuerto Cochabamba, a la vanguardia con su nueva terminal de buses

Un sismo de magnitud 3,2 se registró a las 00:11 de este domingo en la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, informó el Observatorio San Calixto (OSC). Ver más Se registró un sismo de 3,2 grados en Cochabamba