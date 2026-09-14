Homenaje a 216 años de libertad y valentía
Estudiantes y autoridades reafirmaron ayer su compromiso con Cochabamba en su 216 aniversario de la gesta libertaria del 14 de septiembre de 1810 con el tradicional desfile cívico y las sesiones de honor del Concejo Municipal de Cercado y de la Asamblea Departamental.
El Prado se lleno de bosques de banderas celeste y bandas de guerra para rendir homenaje a Cochabamba.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, resaltó que se está construyendo una Cochabamba ordenada, moderna y sostenible.
El presidente Rodrigo Paz participó de la sesión del Concejo, llamó a la unidad y anunció el relanzamiento de la refinería Gualberto Villaroel. El gobernador Leonardo Loza pidió al mandatario no olvidar y no abandonar a Cochabamba.