Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix

Tecnología
Redacción Central
Publicado el 08/09/2026 a las 8h37
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Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida alcanzará a teléfonos Android y iPhone que no pueden instalar versiones recientes de sus sistemas operativos.

Quienes utilicen teléfonos sin soporte dejarán de poder abrir, instalar o actualizar la aplicación. La restricción afectará el acceso a funciones nuevas de Netflix, así que los usuarios deberán recurrir a dispositivos compatibles, como celulares más recientes, computadoras, consolas o televisores inteligentes.

Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix

La aplicación dejará de estar disponible en teléfonos Android comercializados entre 2011 y 2014 que ya no admiten actualizaciones recientes del sistema operativo. Entre los modelos mencionados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 y varios modelos de Sony. La lista incluye los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

A su vez, la medida alcanzará a los iPhone que no pueden instalar iOS 18.0 o una versión posterior. En ese grupo aparecen el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación.

Además, perderán acceso a todos los modelos previos de la marca. A partir de la fecha prevista, la aplicación dejará de funcionar en esos teléfonos y no recibirá actualizaciones. Esto impide el ingreso al catálogo, la reproducción de series y películas, la descarga de contenidos y el uso de herramientas asociadas a la cuenta.

Por qué dejará el soporte

La decisión está vinculada con la necesidad de mantener estándares de seguridad y compatibilidad técnica. Los celulares que no reciben actualizaciones del sistema operativo tampoco incorporan parches que corrigen fallas conocidas, así que quedan expuestos a vulnerabilidades que pueden afectar los datos almacenados en el dispositivo.

Asimismo, las versiones recientes de Netflix requieren recursos y funciones que los modelos antiguos no ofrecen. La plataforma incorpora cambios en sus sistemas de reproducción, protección de contenidos y autenticación.

Cuando un celular queda fuera del ciclo de actualizaciones de Android o iOS, se vuelve más difícil garantizar el funcionamiento de esas herramientas.

Cómo comprobar si el celular seguirá siendo compatible con Netflix

En Android, la verificación se realiza desde el menú de Configuración o Ajustes. Allí se debe buscar la sección “Acerca del teléfono” y luego “Información del software”. Esa pantalla muestra la versión de Android instalada y, en muchos casos, la fecha del último parche de seguridad disponible.

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