“La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios Óscar y Goya de 2027

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 08/09/2026 a las 8h39
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La película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para postular a la 99ª edición de los Premios Óscar y la 41º versión de los Premios Goya de la próxima temporada.

La Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine) informó ayer que el Comité de Selección anunció que “La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios más importantes del cine internacional

El Comité de Selección eligió por unanimidad al filme nacional porque encontró en la película “una mirada honesta y respetuosa sobre la Bolivia de hoy; un cine que, con sus propios recursos y sensibilidad, construye una historia profundamente conmovedora, sostenida por la fuerza y la humanidad de sus dos protagonistas femeninas”

Por si fuera poco, “La hija cóndor” fue seleccionada por decisión mayoritaria para asistir a los premios Goya en representación del cine nacional. en la categoría Mejor Película Iberoamericana.

Mela Marquez, integrante del Comité de Selección de Asocine, aclaró que cada año envían una película seleccionada por Bolivia para que ingrese a la candidatura de los premios , junto a películas de otras partes del mundo.

Marquez explicó que en enero del próximo año se conocerá a los filmes nominados para los premios Óscar y Goya de 2027.

Mientras, Álvaro Olmos expresó su satifacción tras conocer la noticia y calificó como un “orgullo” representar al cine boliviano en el evento de selección de Hollywood y España, respectivamente.

“Es inédito, porque es la primera vez que una película cochabambina representa al país en la etapa de selección de estos dos premios”, señaló.

Olmos admitió que en los premios Goya tienen más chance de ser nominados porque lidiarán con filmes iberoamericanos, mientras que en los Óscar aspiran a ingresar por lo menos a los “short list” (lista corta).

La película tiene en su haber 33 títulos internacionales, con laperspectiva de seguir cosechando más galardones en los festivales quetiene previsto concurrir.

“La hija cóndor” es una película escrita y dirigida por el cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, producida desde Bolivia en alianza con Empatía Cinema, Ayara Producciones y La Mayor Cine, productoras socias y hermanas.

Las cinta se estrena en Nueva York, este viernes 11, y el 18 en Los Ángeles, Estados Unidos.

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