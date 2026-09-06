Nueva megaobra. Terminal, casi lista

Después de cuatro años de construcción, la nueva Terminal de Buses de Cochabamba está casi lista y se prevé su inauguración el 12 de septiembre con motivo de la efeméride departamental.

La megaobra será una de las más modernas del país, con una red de fibra óptica, una construcción de 20 mil metros cuadrados, capacidad para más de 100 empresas y conexión con el tren metropolitano en la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La nueva terminal es el resultado de una apuesta empresarial y una inversión de al menos 25 millones de dólares de las empresas Frehube, Veirosas y Terrapuerto Bolivia. En tanto, la Alcaldía de Cercado realizó los accesos y un puente para llegar a la infraestructura.