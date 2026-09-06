Nueva megaobra. Terminal, casi lista

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/09/2026 a las 0h30
ESCUCHA LA NOTICIA

Después de cuatro años de construcción, la nueva Terminal de Buses de Cochabamba está casi lista y se prevé su inauguración el 12 de septiembre con motivo de la efeméride departamental.

La megaobra será una de las más modernas del país, con una red de fibra óptica, una construcción de 20 mil metros cuadrados, capacidad para más de 100 empresas y conexión con el tren metropolitano en la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La nueva terminal es el resultado de una apuesta empresarial y una inversión de al menos 25 millones de dólares de las empresas Frehube, Veirosas y Terrapuerto Bolivia. En tanto, la Alcaldía de Cercado realizó los accesos y un puente para llegar a la infraestructura.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estrecho de Magallanes: ¿el Ormuz latinoamericano?
2
Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas
3
Cepal proyecta crecimiento mínimo para Bolivia de 0,5% e informalidad
4
Nueva megaobra. Terminal, casi lista
5
Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta

Lo más compartido

1
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80
2
Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta
3
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
4
Un día para el peatón y la adopción de mascotas
5
Viacha declara tres días de duelo por las víctimas de la explosión en el Regimiento Bolívar

Más en Cochabamba

06/09/2026
Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta
En el Día del Peatón y del Ciclista, las ciclovías vuelven a ser protagonistas como una alternativa para recorrer la ciudad sin vehículos motorizados. Sin...
Ver más
06/09/2026
Un día para el peatón y la adopción de mascotas
Cochabamba vive este domingo el Día del Peatón con diferentes actividades gratuitas para toda la familia. La Alcaldía habilitó varios espacios donde la...
Ver más
La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que el equipo de forenses que se encuentra en la zona donde ocurrió las explosiones en el Centro...
Ver más
05/09/2026
Suben a tres los fallecidos por las explosiones en el cuartel de Viacha
Los municipios del eje metropolitano de Cochabamba vivirán el Día Nacional del Peatón y el Ciclista el domingo 6 de septiembre con actividades destinadas al medio ambiente, la familia y el deporte...
Ver más
04/09/2026
Municipios del eje disfrutarán del Día Nacional de Peatón y Ciclista
Un remolque cargado con vehículos quedó “colgado” en un paso a nivel de la ferrovía de Mi Tren en Quillacollo. Los conductores del tractocamión esperan desde el domingo recién pasado, cuando ocurrió...
Ver más
03/09/2026
Remolque con vehículos detenido en ruta del tren continúa en Quillacollo
LLa Unidad Forestal de la Alcaldía de Tiquipaya concluyó con la tala controlada de 60 eucaliptos enfermos de la avenida Ecológica, que daba la bienvenida a los visitantes, debido a una enfermedad...
Ver más
03/09/2026
Tiquipaya tala 60 eucaliptos enfermos
En Portada
06/09/2026 País
Escándalos irresueltos dañan la imagen de Paz y el Gobierno
Ningún Gobierno, desde la conquista de la democracia en Bolivia en 1982, empezó tan mal su gestión hasta arrastrar tal cantidad de problemas en sus primeros...
vista
06/09/2026 Cochabamba
Un día para el peatón y la adopción de mascotas
Cochabamba vive este domingo el Día del Peatón con diferentes actividades gratuitas para toda la familia. La Alcaldía habilitó varios espacios donde la...
vista
05/09/2026 País
Viacha: recuperan un cuerpo entre los escombros y suman tres los fallecidos
El cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino fue encontrado la tarde de este sábado en medio de los escombros donde ocurrieron las explosiones en el...
vista
06/09/2026 Cochabamba
Nueva megaobra. Terminal, casi lista
Después de cuatro años de construcción, la nueva Terminal de Buses de Cochabamba está casi lista y se prevé su inauguración el 12 de septiembre con motivo de...
vista
06/09/2026 Cochabamba
Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta
En el Día del Peatón y del Ciclista, las ciclovías vuelven a ser protagonistas como una alternativa para recorrer la ciudad sin vehículos motorizados. Sin...
vista
05/09/2026 País
Ejército identifica a la tercera víctima de la explosión en Viacha y compromete asistencia a la familia
El Comando General del Ejército identificó a la tercera víctima de las explosiones registradas en el Regimiento “Bolívar” de Viacha y anunció que brindará el...
vista
Actualidad
La intención del Gobierno de que el caso Fernando Cerimedo-Nadia Beller no trascienda más allá de una pelea conyugal no...
Ver más
06/09/2026 País
Rol protagónico de Cerimedo baja el prestigio de Paz
Otros tres casos ligados a delitos y develados este año también se mantienen en el misterio: tráfico de armas, tráfico...
Ver más
06/09/2026 País
Urgen resolver casos armas, oro y droga en maderas
Ningún Gobierno, desde la conquista de la democracia en Bolivia en 1982, empezó tan mal su gestión hasta arrastrar tal...
Ver más
06/09/2026 País
Escándalos irresueltos dañan la imagen de Paz y el Gobierno
Cochabamba vive este domingo el Día del Peatón con diferentes actividades gratuitas para toda la familia. La Alcaldía...
Ver más
06/09/2026 Cochabamba
Un día para el peatón y la adopción de mascotas
Deportes
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca...
Ver más
06/09/2026 Cine
Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba