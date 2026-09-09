Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”

Celebrando la popularidad mundial de la franquicia de anime “Dragon Ball Super”, Burger King lanza un menú por tiempo limitado inspirado en la serie, con sabores intensos, empaques inmersivos y juguetes coleccionables exclusivos diseñados para sorprender y entretener a fans de todas las edades.

Desde ayer, en todos los restaurantes de Burger King en Bolivia y hasta agotar stock, los consumidores podrán disfrutar de: Dragon Ball Super Whopper, Super Saiyan Whopper y Kamehameha Doble con queso, tres deliciosas hamburguesas a la parrilla con un pan temático y una salsa especial inspirada en “Dragon Ball Super”, como adicionales Dragon Ball Super Papas, una edición nueva de papas fritas acompañadas de Salsa Kamehameha, una salsa estilo teriyaki dulce, salada y ligeramente ácida, y como postre Dragon Ball Super Sundae, delicioso helado de vainilla soft con Mango & Passion Fruit Syrup y topping de oreo, todo el menú disponible para disfrutar en diferentes opciones de productos. ·

La oferta incluye seis figuras coleccionables exclusivas de personajes, incluyendo a Goku, Goku Super Saiyan, Vegeta, Vegeta Super Saiyan, Piccolo y Beerus. ·

La propuesta comprende diseños exclusivos desarrollados para las camisetas de la colaboración “Dragon Ball Super”, disponibles con la compra de un combo de comida.

El combo King Jr. temático de “Dragon Ball Super” estará disponible en las sucursales de Bolivia, brindando a los fans más jóvenes la oportunidad de potenciar su diversión con una opción de hamburguesa o nuggets, papitas y bebidas, además de una corona temática y una de las seis figuras coleccionables.

En Bolivia, los restaurantes Burger King Cristo, Burger King Centro, Burger King Doble vía, Burger King Green Tower y Burger King Norte en Santa Cruz, Burger King Calacoto y Burger King Prado en La Paz, Burger King Multicine en El Alto, Burger King Ballivian y Burger King Hupermall en Cochabamba, también se transformarán, por tiempo limitado, en una experiencia inmersiva de “Dragon Ball Super”. Inspirada en la energía y la acción del multiverso del anime, la intervención del restaurante contará con gráficos llamativos en el exterior, ilustraciones de los personajes y elementos visuales de gran tamaño que darán vida al mundo de “Dragon Ball Super” desde el momento en que los consumidores lleguen.

“‘Dragon Ball Super’ no es simplemente una serie de anime; es una parte fundamental de la franquicia Dragon Ball, un fenómeno global que ha inspirado a generaciones de fans a través de sus personajes icónicos, su narrativa llena de energía y su espíritu de superación personal”, afirmó Ezequiel Escobar, Ejecutivo del Grupo Doria Medina. “Con esta colaboración, estamos brindando a nuestros consumidores de Bolivia una nueva forma de potenciar su experiencia en Burger King, desde productos del menú por tiempo limitado y juguetes coleccionables exclusivos hasta momentos inmersivos en nuestros restaurantes que dan vida a ‘Dragon Ball Super’”.

Los consumidores podrán pedir el menú temático de “Dragon Ball Super” en los restaurantes, a través del servicio AutoKing, mediante la aplicación de Burger King, o mediante las aplicaciones de delivery donde estén disponibles.

Acerca de Burger King

Fundada en 1954, la marca Burger King es una cadena global de restaurantes de comida rápida especializada en hamburguesas, reconocida por la calidad y el valor de sus productos y por ser el único lugar donde los consumidores pueden disfrutar de la icónica hamburguesa Whopper, preparada a la parrilla a fuego. El sistema Burger King opera cerca de 20.000 restaurantes en más de 120 países y territorios. Burger King forma parte de Restaurant Brands International Inc. (“RBI”), una de las compañías de restaurantes de servicio rápido más grandes del mundo, con cerca de 48.000 millones de dólares en ventas a nivel del sistema y aproximadamente 33.000 restaurantes en más de 120 países y territorios.

Burger King Bolivia, operada por Bolivian Foods S.A., abrió su primer restaurante en el país en 1998 y hoy forma parte de una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más reconocidas del país. Con una operación basada en estándares internacionales de calidad, innovación y experiencia al cliente, la compañía continúa impulsando la generación de empleo formal, el desarrollo del talento boliviano y el fortalecimiento de una cadena de abastecimiento integrada por productores y proveedores nacionales, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país.

Acerca de Toei Animation

Con sede en Los Ángeles, Toei Animation Inc. gestiona la distribución de las principales propiedades de Toei Animation, incluyendo las franquicias Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Digimon, Saint Seiya y muchas otras, en Norteamérica, Latinoamérica, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La oficina de Toei Animation en Los Ángeles también supervisa todas las categorías de licencias de productos de consumo basadas en sus marcas de cine y televisión dentro de estos territorios. Para obtener más información, visita toei-animationusa.com.

Acerca de “Dragon Ball Super”

“Dragon Ball Super” es la quinta serie episódica de Dragon Ball, la exitosa franquicia de anime de alcance mundial creada por Akira Toriyama y producida por el legendario estudio Toei Animation. Cuando se estrenó originalmente en el verano de 2015, “Dragon Ball Super” representó la primera nueva historia de Dragon Ball en más de 18 años. La serie se convirtió inmediatamente en un éxito entre las audiencias y contribuyó a impulsar la popularidad de la franquicia Dragon Ball a nivel mundial, tanto entre los fans de toda la vida como entre una nueva generación de niños y adolescentes.

La película más reciente de Dragon Ball, “Dragon Ball Super: Super Hero” (2022), es la vigésimo primera película de la franquicia. La historia continúa los acontecimientos de la serie “Dragon Ball Super” y es una secuela de la película anterior “Dragon Ball Super: Broly” (2018).