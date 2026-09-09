Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”

Sociales
Los Tiempos
Publicado el 09/09/2026 a las 8h41
ESCUCHA LA NOTICIA

Celebrando la popularidad mundial de la franquicia de anime “Dragon Ball Super”, Burger King lanza un menú por tiempo limitado inspirado en la serie, con sabores intensos, empaques inmersivos y juguetes coleccionables exclusivos diseñados para sorprender y entretener a fans de todas las edades.

Desde ayer, en todos los restaurantes de Burger King en Bolivia y hasta agotar stock, los consumidores podrán disfrutar de: Dragon Ball Super Whopper, Super Saiyan Whopper y Kamehameha Doble con queso, tres deliciosas hamburguesas a la parrilla con un pan temático y una salsa especial inspirada en “Dragon Ball Super”, como adicionales Dragon Ball Super Papas, una edición nueva de papas fritas acompañadas de Salsa Kamehameha, una salsa estilo teriyaki dulce, salada y ligeramente ácida, y como postre Dragon Ball Super Sundae, delicioso helado de vainilla soft con Mango & Passion Fruit Syrup y topping de oreo, todo el menú disponible para disfrutar en diferentes opciones de productos. ·

La oferta incluye seis figuras coleccionables exclusivas de personajes, incluyendo a Goku, Goku Super Saiyan, Vegeta, Vegeta Super Saiyan, Piccolo y Beerus. ·

La propuesta comprende diseños exclusivos desarrollados para las camisetas de la colaboración “Dragon Ball Super”, disponibles con la compra de un combo de comida.

El combo King Jr. temático de “Dragon Ball Super” estará disponible en las sucursales de Bolivia, brindando a los fans más jóvenes la oportunidad de potenciar su diversión con una opción de hamburguesa o nuggets, papitas y bebidas, además de una corona temática y una de las seis figuras coleccionables.

En Bolivia, los restaurantes Burger King Cristo, Burger King Centro, Burger King Doble vía, Burger King Green Tower y Burger King Norte en Santa Cruz, Burger King Calacoto y Burger King Prado en La Paz, Burger King Multicine en El Alto, Burger King Ballivian y Burger King Hupermall en Cochabamba, también se transformarán, por tiempo limitado, en una experiencia inmersiva de “Dragon Ball Super”. Inspirada en la energía y la acción del multiverso del anime, la intervención del restaurante contará con gráficos llamativos en el exterior, ilustraciones de los personajes y elementos visuales de gran tamaño que darán vida al mundo de “Dragon Ball Super” desde el momento en que los consumidores lleguen.

“‘Dragon Ball Super’ no es simplemente una serie de anime; es una parte fundamental de la franquicia Dragon Ball, un fenómeno global que ha inspirado a generaciones de fans a través de sus personajes icónicos, su narrativa llena de energía y su espíritu de superación personal”, afirmó Ezequiel Escobar, Ejecutivo del Grupo Doria Medina. “Con esta colaboración, estamos brindando a nuestros consumidores de Bolivia una nueva forma de potenciar su experiencia en Burger King, desde productos del menú por tiempo limitado y juguetes coleccionables exclusivos hasta momentos inmersivos en nuestros restaurantes que dan vida a ‘Dragon Ball Super’”.

Los consumidores podrán pedir el menú temático de “Dragon Ball Super” en los restaurantes, a través del servicio AutoKing, mediante la aplicación de Burger King, o mediante las aplicaciones de delivery donde estén disponibles.

Acerca de Burger King

Fundada en 1954, la marca Burger King es una cadena global de restaurantes de comida rápida especializada en hamburguesas, reconocida por la calidad y el valor de sus productos y por ser el único lugar donde los consumidores pueden disfrutar de la icónica hamburguesa Whopper, preparada a la parrilla a fuego. El sistema Burger King opera cerca de 20.000 restaurantes en más de 120 países y territorios. Burger King forma parte de Restaurant Brands International Inc. (“RBI”), una de las compañías de restaurantes de servicio rápido más grandes del mundo, con cerca de 48.000 millones de dólares en ventas a nivel del sistema y aproximadamente 33.000 restaurantes en más de 120 países y territorios.

Burger King Bolivia, operada por Bolivian Foods S.A., abrió su primer restaurante en el país en 1998 y hoy forma parte de una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más reconocidas del país. Con una operación basada en estándares internacionales de calidad, innovación y experiencia al cliente, la compañía continúa impulsando la generación de empleo formal, el desarrollo del talento boliviano y el fortalecimiento de una cadena de abastecimiento integrada por productores y proveedores nacionales, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país.

Acerca de Toei Animation

Con sede en Los Ángeles, Toei Animation Inc. gestiona la distribución de las principales propiedades de Toei Animation, incluyendo las franquicias Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Digimon, Saint Seiya y muchas otras, en Norteamérica, Latinoamérica, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La oficina de Toei Animation en Los Ángeles también supervisa todas las categorías de licencias de productos de consumo basadas en sus marcas de cine y televisión dentro de estos territorios. Para obtener más información, visita toei-animationusa.com.

Acerca de “Dragon Ball Super”

“Dragon Ball Super” es la quinta serie episódica de Dragon Ball, la exitosa franquicia de anime de alcance mundial creada por Akira Toriyama y producida por el legendario estudio Toei Animation. Cuando se estrenó originalmente en el verano de 2015, “Dragon Ball Super” representó la primera nueva historia de Dragon Ball en más de 18 años. La serie se convirtió inmediatamente en un éxito entre las audiencias y contribuyó a impulsar la popularidad de la franquicia Dragon Ball a nivel mundial, tanto entre los fans de toda la vida como entre una nueva generación de niños y adolescentes.

La película más reciente de Dragon Ball, “Dragon Ball Super: Super Hero” (2022), es la vigésimo primera película de la franquicia. La historia continúa los acontecimientos de la serie “Dragon Ball Super” y es una secuela de la película anterior “Dragon Ball Super: Broly” (2018).

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El precio del petróleo superó los $us 100 ante ataques entre EEUU e Irán en Ormuz
2
Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”
3
Estados Unidos impone nuevas sanciones a las aerolíneas iraníes
4
Cerimedo estará en Chonchocoro en aislamiento y le suman otro delito
5
Coca en Bolivia aumentó en 7% en 2025 y la Unodc alerta sobre mafias de la droga

Lo más compartido

1
Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito
2
Un tribunal de Egipto condena a muerte a doce personas, entre ellas a Sarah Khalifa, presentadora de televisión, por cargos de drogas
3
Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha
4
Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola
5
ONU alerta sobre presencia de mafias y crimen organizado transnacional en Bolivia
En Portada
09/09/2026 País
Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras hipótesis sobre las explosiones...
vista
08/09/2026 Economía
BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días
El Banco Central de Bolivia dispuso que los bancos inmovilicen el 3% de determinados depósitos en bolivianos durante 180 días para reducir la liquidez del...
vista
09/09/2026 Economía
El precio del petróleo superó los $us 100 ante ataques entre EEUU e Irán en Ormuz
Los precios del petróleo subieron este miércoles ante el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio. El Brent del mar del Norte alcanzó los 100 dólares...
vista
09/09/2026 País
Cerimedo estará en Chonchocoro en aislamiento y le suman otro delito
Fernand o Cerimedo,  exasesor del presidente Rodrigo Paz, fue  ingresado la madrugada de ayer  a la cárcel de Chonchocoro en la que permanecerá en completo...
vista
09/09/2026 País
Coca en Bolivia aumentó en 7% en 2025 y la Unodc alerta sobre mafias de la droga
Según el  informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) la superficie de cultivo de la hoja de coca en Bolivia llegó en 2025...
vista
09/09/2026 País
Suspenden búsqueda de víctimas en Viacha por seguridad; familias en espera
Los trabajos de remoción de escombros y las labores de búsqueda en instalaciones del cuartel “Bolívar” de Viacha, fueron suspendidos temporalmente desde ayer...
vista
Actualidad
 Las refinerías Gualberto Villarroel, de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, administradas por YPFB...
Ver más
09/09/2026 Economía
Refinerías de YPFB podrán importar petróleo crudo, procesarlo y vender derivados a precio de mercado
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras...
Ver más
09/09/2026 País
Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha
El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció una Reserva Monetaria Restringida (RMR), mediante la cual los bancos...
Ver más
09/09/2026 Economía
Banco Central inmoviliza el 3% de los depósitos bancarios en bolivianos por seis meses
La Alcaldía de Colcapirhua activó ayer un Plan un Plan Operativo de Contingencia y Priorización Energética frente al...
Ver más
09/09/2026 Cochabamba
Colcapirhua activa plan para evitar paralización por diésel
Deportes
“Representar a Bolivia va mucho más allá de competir, es llevar sueños, esperanzas de todo un país, es recordar de que...
Ver más
09/09/2026 Multideportivo
Valeria Quispe y Conrrado Moscoso, los abanderados de Bolivia en los Suramericanos
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética
Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Tendencias
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
09/09/2026 Cultura
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo
Celebrando la popularidad mundial de la franquicia de anime “Dragon Ball Super”, Burger King lanza un menú por tiempo...
Ver más
09/09/2026 Sociales
Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”
La película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para postular a la...
Ver más
08/09/2026 Cine
“La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios Óscar y Goya de 2027
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
08/09/2026 Vida
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo