Gobierno se compromete ante el FMI a eliminar la subvención de combustibles en 2027

Uno de los retos que se trazó el Gobierno en el marco del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 1.900 millones es eliminar la subvención de los combustibles desde 2027. El objetivo es reducir drásticamente el déficit fiscal.

La administración de Rodrigo Paz destacó que se trata de “medidas decisivas de política” y “reformas estructurales” que se compromete a llevar a cabo para sustentar el acuerdo con el organismo internacional “diseñado para restablecer la estabilidad externa, lograr una sostenibilidad fiscal y de la deuda duradera y apoyar un crecimiento económico sólido e inclusivo”.

El punto 13 del documento al que accedió la red Unitel se refiere precisamente a la eliminación de la subvención en el próximo año.

“Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social”, se señala.

En ese marco, el Órgano Ejecutivo hace notar que “el presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones tendentes a la concesión de subvención a los combustibles —ni del Tesoro ni de empresas estatales— y los precios nacionales del combustible alcanzarán el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027 (DS 5652) (SIC)”.

El Decreto Supremo 5652 congela los precios de los combustibles en Bolivia hasta enero de 2027 y autoriza recursos excepcionales para que YPFB siga subvencionando los carburantes durante ese periodo.

Precios

A la fecha, el precio de la gasolina es de Bs 6,96 y del diésel es Bs 8,78. Un reciente decreto estableció un nuevo régimen de diésel para los grandes consumidores que se ubicaba en Bs 18, aunque la semana pasada bajó a Bs 16,50.

No obstante, son cifras que no condicen con los pecios internacionales.