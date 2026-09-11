Identificación de restos de Viacha tomará más de dos semanas

A una semana de las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha, la identificación de los restos humanos recuperados requerirá el trabajo conjunto de especialistas en antropología, genética y odontología forense, un proceso que podría extenderse por más de 15 días.

El exdirector del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Gustavo Lima, explicó que la magnitud de la explosión y el estado de las muestras pueden dificultar la identificación. Señaló que primero se debe realizar una adecuada colecta de los restos para que los especialistas en genética puedan efectuar las comparaciones correspondientes.

La Fiscalía informó que 48 bolsas con restos humanos permanecen bajo custodia y que se tomarán muestras de ADN a los familiares de las cinco personas que continúan desaparecidas. El objetivo es cotejar el material genético y establecer si alguno de los restos corresponde a estas víctimas.

Lima también advirtió que el trabajo puede prolongarse debido a la carga procesal del IDIF, ya que los especialistas deben atender otros casos además de la tragedia registrada en Viacha.