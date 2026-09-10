Comisión revela desvío de 22 millones de litros de combustible; hay 30 investigados

Economía
URGENTEBO
Publicado el 10/09/2026 a las 14h20
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El ministro de Producción Sostenible, Óscar Justiniano, informó este jueves que detectaron el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes e indicó que hay 30 personas imvolucradas.

"Se han encontrado 22 millones de litros desviados, para tener un contexto, un departamento productor como Santa Cruz requiere 3 millones de litros por día, ese es el grado de desintegración que estamos afrontando", dijo el ministro.

Asimismo, inidcó que detectaron nueve vulneraciones en los sistemas de control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que habría facilitado el desvío de combustibles.

"Lo que hemos encontrado acá es una desintegración total de lo que es particularmente la revisión, fiscalización y aparte de eso también el control de todos los sistemas", señaló.

Además, Justiniano aseveró que estos sistemas costaron millones de bolivianos, fueron desvinculados y dejaron de cumplir su función de control.

Indicó que el sistema B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación), que debía permitir controlar la comercialización de combustibles, solo funcionó en 5% desde su implementación y anunció que se trabaja para que vuelva a operar y pueda interconectarse con los sistemas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Justiniano indicó que 22 millones de litros de combustible fueron desviados en un solo mes. "Los 22 millones de litros han sido identificados en un mes". Además, informó que fueron detectados casos de repetición de placas en las estaciones de servicio.

En ese sentido, el ministro aseguró que las irregularidades serán investigadas independientemente de cuándo ocurrieron y quiénes resulten involucrados, y afirmó que ya tienen identificados a los responsables.

"Se va a sancionar, se va a procesar y se va a imputar a quien sea", manifestó el ministro.

 

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