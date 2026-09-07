Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027

Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del próximo año, casi ocho meses antes de la Final Única de la Copa Sudamericana 2027, sostuvo el dirigente Carlos Dabdoub, presidente del Comité Organizador Local (COL), del evento.

Será la primera vez que Bolivia será sede de un encuentro por el título de este torneo con el formato de partido único, por lo que las autoridades nacionales, departamentales y de la ciudad y los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llevan adelante un trabajo arduo.

Inicialmente, Santa Cruz de la Sierra debió acoger la Final Única de la Copa Sudamericana 2025 en este escenario deportivo, pero dos meses antes se le retiró la sede por el retraso en las obras de mejora; y acto seguido, el organismo decidió que el encuentro se desarrolle en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

Inmediatamente, el presidente de la FBF, Fernando Costa, hizo las gestiones para que la Conmebol designe a Santa Cruz como sede para la edición de 2027, lo que fue aceptado. Este año la sede será Barranquilla, Colombia, donde el cotejo por el título del torneo se disputará en el estadio Metropolitano.

Para cumplir los requerimientos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se ejecuta un cronograma de trabajos, que hasta el momento se cumple, y se superan algunos inconvenientes como ocurrió recientemente con la iluminación.

En marzo pasado, concluyó la primera fase de trabajos en el estadio, referida a la zona de competición (nuevo césped natural), cubierta, infraestructura, iluminación, palcos y cabinas para la prensa.

Ahora está en marcha la segunda fase de las obras, que contempla arreglos en la estructura del estadio, arreglo de los camerinos A y B, instalación de cámaras de seguridad y de dos pantallas gigantes, patio de comidas, áreas de acceso, entre otros.

“En el caso de la estructura no hay riesgo de que el escenario deportivo se caiga, solo que se debe efectuar algunos arreglos en las curvas Este y Oeste”, indicó Dabdoub.

Con relación a la iluminación, que fue estrenada el 4 de marzo pasado en un partido enjugado portre Blooming y San Antonio de la Copa Sudamericana y que presentó fallas, señaló que la empresa Silicom se encargó de los arreglos correspondientes, que al momento se superó el problema y que se tiene una garantía de un año.