Fiscalía revela que los peritos hallan uno de los puntos de las explosiones y detectan material bélico

El fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez, remarcó que las investigaciones están en curso, aunque deslizó tres hipótesis: “Una mala manipulación o en su caso sobre un mal almacenamiento o aspectos relacionados de manera externa”.

La Fiscalía de La Paz investiga el caso de las dos explosiones de Viacha por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos en contra de “los autores”, aunque no descarta ampliar a otros tipos penales.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que los investigadores buscan establecer el “origen” de la primera y la segunda explosión, aunque ya algunos indicios.

Torrez explicó que los investigadores tomaron declaraciones de conscriptos, entre ellos los heridos, y al personal suboficial de las Fuerzas Armadas “que han podido dar muchos elementos en la investigación que es valorado por la comisión de fiscales”.

“Nos han dado datos resaltantes en relación a qué material se tendría en el lugar; de igual manera, las personas que habrían ingresado al lugar de la explosión, y esos son aspectos que nosotros lo vamos a trazar de manera científica del IDIF para poder corroborar dichos extremos”, señaló.

El Fiscal de La Paz reveló que “en el lugar aún hay material bélico que puede ser susceptible a tener una nueva explosión”, en ese marco, la Fiscalía coordina con las brigadas que operan en lugar para evitar una nueva explosión.

Dijo que la Fiscalía espera “los informes necesarios para poder ver la identificación exclusivamente de los partícipes en estos hechos”.