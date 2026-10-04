Fiscal General interino dice que encarará un “campo de guerra”

País
AGENCIAS
Publicado el 04/10/2026 a las 10h50
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El futuro Fiscal General interino, José Armando Urioste, alertó que está ingresando a una “guerra”, debido a que la Fiscalía está “manchada” y ahí están “acuartelados” los designados por Mariaca.

“Estamos entrando prácticamente a un campo de guerra. Lamentablemente se han se ha acuartelado en el Ministerio Público mucha gente dependiente de este fiscal que ha salido”, dijo desde Beni al canal estatal.

Tras la captura de Mariaca, su personal en el Ministerio Público denunció el hecho como un “secuestro”. Luego se proclamó como Fiscal General a Luis Montaño, bajo el argumento de su antigüedad, sin embargo, el Gobierno desconoció ese “autonombramiento” y la Asamblea procedió a elegir a Urioste.

Dijo que su desafío es “limpiar el Ministerio Público”.

“Lamentablemente, el Ministerio Público se ha convertido en un brazo extorsivo, en un brazo de encubrimiento de la comisión de los delitos y eso tiene que cambiar”, afirmó.

El Fiscal General interino anunció que se realizará una auditoría jurídica a los casos controvertidos, como de narcotraficantes que salen sin cumplir los requisitos o bandas internacionales que son liberadas.

“Debe haber una reingeniería de lo que es el Ministerio Público y los fiscales deben responder de la manera más franca y oportuna a los casos que han sido sometidos a su conocimiento”, agregó.

Anunció que pretende “destapar” la olla, porque en la Fiscalía se han hecho designaciones por “compadrerío” y “amiguismo”, por lo cual entre ellos “no se pisan la manguera”.

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