Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 07/09/2026 a las 8h24
ESCUCHA LA NOTICIA

Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar a la serenata  en conmemoración de los 216 años de fundación de Cochabamba

LUNES 7

En el tradicional  lunes  de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Mon Inséparable”, de la  directora  AnneSophie Bailly.  La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

Continúa la exposición “Sol de septiembre” en el salón Melchor Pérez de Holguín con el concurso de 40 artistas plásticos. La muestra se prolonga hasta el 17 de septiembre

MIÉRCOLES 9

El Cine Teatro Capitol acoge el estreno de “Metanoia Brass Ensamble”. El espectáculo comienza a las 20:00 y se replica el jueves en el mismo escenario. Un total de 28 músicos integran el nuevo ensamble de metales.

JUEVES  10

Jason Statham protagoniza la película “El motín” que se estrena en las salas de cine de Cochabamba.

La Academia de Artes Altitude presenta el show “Danzando” en el teatro Adela Zamudio desde las 19:30.  El espectáculo se repite el viernes en el mismo horario y escenario.

SÁBADO 12

El teatro Adela Zamudio  acoge los premios “Llajta de oro 2026 versión 4.0”. El evento arranca a las 15:00 y se extiende hasta las 21:30.

DOMINGO 13

Se lleva a cabo la serenata a Cochabamba en la  Fexco Arena con la participación de diversos grupos nacionales. La actividad se desarrolla de 14:00 a 02:00.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
2
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
3
Suman seis los muerto en cuartel de Viacha y hay 11 personas desaparecidas
4
Plantean ajustar el mecanismo de censura en la Asamblea Legislativa
5
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual

Lo más compartido

1
Estrecho de Magallanes: ¿el Ormuz latinoamericano?
2
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual
3
Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas
4
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
5
Cepal proyecta crecimiento mínimo para Bolivia de 0,5% e informalidad

Más en Cultura

03/09/2026
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón Melchor Pérez de Holguín.
Ver más
02/09/2026
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional del Cine de los Andes (FICA), en Cusco,...
Ver más
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales amenazas de la Inteligencia Artificial (IA). Autores ateos como Y. N.
Ver más
31/08/2026
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
En Portada
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha
Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el pasado 4 de septiembre. Su familia exige...
vista
07/09/2026 País
Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las explosiones registradas en el...
vista
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega, fue hallado sin vida tras...
vista
07/09/2026 Economía
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
Ejecutivos del Banco Central de (BCB) aseguran que los episodios de alta inflación se encuentran estrechamente relacionados con un aumento de la “pobreza...
vista
07/09/2026 País
Plantean ajustar el mecanismo de censura en la Asamblea Legislativa
La censura en ausencia y la posterior destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mediante decreto presidencial después de la sesión del...
vista
07/09/2026 Cochabamba
Cochabamba vive su mes aniversario entre pedales, caminata, deporte y alegría
Desde muy temprano, Cochabamba cambió ayer su ritmo habitual. Las calles, generalmente ocupadas por vehículos, se llenaron ayer de bicicletas, familias, amigos...
vista
Actualidad
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro...
Ver más
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el...
Ver más
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las...
Ver más
07/09/2026 País
Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha
El La alianza entre el sector empresarial, la Policía Boliviana y el Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez permitió...
Ver más
07/09/2026 Cochabamba
Santivañez mejora su seguridad con una unidad de bomberos
Deportes
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Tendencias
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Doble Click
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para...
Ver más
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar...
Ver más
07/09/2026 Cultura
Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención
Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca...
Ver más
06/09/2026 Cine
Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'