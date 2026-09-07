Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención

Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar a la serenata en conmemoración de los 216 años de fundación de Cochabamba

LUNES 7

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Mon Inséparable”, de la directora AnneSophie Bailly. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

Continúa la exposición “Sol de septiembre” en el salón Melchor Pérez de Holguín con el concurso de 40 artistas plásticos. La muestra se prolonga hasta el 17 de septiembre

MIÉRCOLES 9

El Cine Teatro Capitol acoge el estreno de “Metanoia Brass Ensamble”. El espectáculo comienza a las 20:00 y se replica el jueves en el mismo escenario. Un total de 28 músicos integran el nuevo ensamble de metales.

JUEVES 10

Jason Statham protagoniza la película “El motín” que se estrena en las salas de cine de Cochabamba.

La Academia de Artes Altitude presenta el show “Danzando” en el teatro Adela Zamudio desde las 19:30. El espectáculo se repite el viernes en el mismo horario y escenario.

SÁBADO 12

El teatro Adela Zamudio acoge los premios “Llajta de oro 2026 versión 4.0”. El evento arranca a las 15:00 y se extiende hasta las 21:30.

DOMINGO 13

Se lleva a cabo la serenata a Cochabamba en la Fexco Arena con la participación de diversos grupos nacionales. La actividad se desarrolla de 14:00 a 02:00.