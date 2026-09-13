Investigan como feminicidio la muerte de una joven por impacto de bala en Sacaba

La Fiscalía Departamental y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) iniciaron de oficio la investigación sobre el presunto feminicidio de una joven de 19 años, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto este domingo con una herida de arma de fuego en la cabeza en el municipio de Sacaba, según informaron fuentes policiales de Unitel.

El hallazgo tuvo lugar en un inmueble de la OTB Quintanilla Sud, donde los residentes de la zona se percataron de la tragedia y alertaron de inmediato a las patrullas policiales. Al llegar a la escena, los efectivos de la Unidad de Homicidios de la FELCC y el Ministerio Público confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y registraba un impacto balístico directo en el cráneo.

En el lugar del crimen, el personal policial procedió con la aprehensión inmediata del novio de la joven, quien fue trasladado a dependencias oficiales en calidad de sospechoso mientras se esclarece su situación jurídica.