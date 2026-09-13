Barcelona golea a Levante y se reafirma en la punta de la Liga

El FC Barcelona goleó hoy (4-2) al Levante en su visita al estadio Ciudad de Valencia por la jornada número cinco de la primera división del fútbol español (La Liga).

El defensor Xavi Espart abrió el marcador para los dirigidos por el técnico alemán Hansi Flick a los cinco minutos de juego tras un pase del brasileño Raphinha que aprovechó para batir al cancerbero rival.

El atacante latinoamericano repitió desempeño para asistir a su compañero Lamine Yamal al minuto 19 de la primera mitad para conseguir el (2-0) parcial para los vigentes campeones de la Liga.

Ya en el segundo tiempo del encuentro, el propio Yamal colocó el tercer tanto del conjunto catalán por la vía del penal, luego de una acción dentro del área que el colegiado sancionó como falta.

Ivan Romero descontó para el Levante al 79 del segundo tiempo tras aprovechar una displicencia defensiva de los blaugranas, mientras su compañero Roger Brugue cerró el marcador con otra anotación en las postrimerías del juego.

Con el resultado, los blaugranas alcanzaron las 15 unidades en la presente competición española y se reafirman en el primer puesto de la tabla, tres puntos por delante del Real Madrid y con una ventaja de cinco con respecto al tercer lugar ocupado por el Alavés.

En la siguiente fecha de La Liga prevista para el próximo miércoles, el FC Barcelona regresará a su feudo del Spotify Camp Nou para enfrentarse al Real Racing Club.