Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales

Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y comercial. Al cumplir su 121 aniversario de fundación como provincia, el 12 de septiembre, sus autoridades legislativas compartieron sus principales inquietudes sobre el futuro de la “Tierra de la Integración” nacional.



Los nuevos concejales afirman que Quillacollo debe definir sus obras prioritarias para ser un municipio más habitable, seguro y con servicios básicos.



El presidente del Concejo Municipal, Reynaldo Lafuente, contó que uno de los principales problemas de cada año son las inundaciones y el mal estado de las vías.



Quillacollo cada año tenemos el gran problema: los desagües pluviales, porque lamentablemente cada año tenemos inundaciones en la zona sur. El Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no damos una solución en esta época de lluvias, estoy seguro, que este año se va a volver a inundar”.



Puntualizó que el nuevo Legislativo comenzó su gestión hace cuatro meses y que han dado prioridad a los requerimientos del alcalde Luis Santa Cruz y que le pidieron dar prioridad al mantenimiento de las vías. “Ya nos ponen un sobrenombre ‘Quillahoyo’ porque nuestras calles están una pena. Como Concejo hemos aprobado en el reformulado para el bacheo; pero, lamentablemente, no estamos cumpliendo”, remarcó.



El secretario del Concejo Municipal, Jhasmani Terán, enfatizó en la necesidad de enfocarse en proyectos esenciales, como un edificio municipal y universidad.



“Nos falta un edificio municipal. Vemos que municipios más pequeños tienen una mejor infraestructura, tienen ambientes cómodos; no para los concejales, el alcalde y los funcionarios; sino, para la población que merece ambientes apropiados”, dijo. Siguió: “Quillacollo por las malas autoridades no ha desarrollado como debía. Quillacollo se encuentra rezagado”.



Observó que el Plan Operativo Anual (POA) de 2027, de más de Bs 340 millones, no refleje qué municipio se quiere construir.



“Vemos que este tema del POA más allá del tema presupuestario, le falta una visión, muchas veces los vecinos se conforman con una cancha de Bs 200 mil y no piensan en obras grandes. No he visto una obra que nos lleve a solucionar alguno de los problemas”, declaró.



El concejal Carlos Rodríguez coincidió con sus colegas al priorizar la construcción de una red de desagües pluviales para que las calles de Quillacollo no se conviertan en un río cuando llueve. “Cada vez que llueve, la zona sur es la que más sufre”, dijo.



La concejal Leydi Santos, resaltó la necesidad de que los recursos mejoren la calidad de vida de la población. “Uno de los desafíos es que los recursos públicos realmente se traduzcan en obras, proyectos y servicios para nuestra población. Tenemos un municipio grande con 10 distritos y muchas necesidades que requieren atención en salud, educación, seguridad, servicios básicos y desarrollo humano”.



“También considero fundamental fortalecer las políticas de protección para los niños. El desarrollo no solo se mide por las obras, sino por la calidad de vida y seguridad de los niños”, reflexionó.

Potencialidades



Los concejales puntualizaron que Quillacollo tiene un gran potencial en el turismo que se genera por la festividad de la Virgen de Urkupiña y sus otros destinos turísticos, como la represa de Misicuni y las comunidades como Potrero y las qollqas o silos incaicos en Cotapachi, donde está una laguna con aves acuáticas. Además, aún es un municipio productivo.

Reynaldo Lafuente, presidente del Concejo

“Nosotros no hemos estado siendo un Concejo ‘tranca’; más al contrario, hemos estado impulsando el desarrollo de Quillacollo”.





Jhasmani Terán, concejal de Quillacollo

“Quillacollo se encuentra rezagado en diferentes aspectos como desarrollo humano, desarrollo productivo, salud y servicios básicos”





Casto Rodríguez, concejal de Quillacollo

“La llegada de los 121 años es una gran alegría para Quillacollo, pero en sí no hay mucho que festejar, porque no tenemos una terminal, no hay un hospital”





Leydi Santos,concejal de Quillacollo

“Quiero expresar mi profundo compromiso y cariño con esta tierra. Quillacollo tiene una enorme riqueza cultural, productiva y sobre todo, humana”