ANH autoriza a YPFB importación y comercialización de diésel a nivel nacional

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la importación y comercialización de volúmenes de Diésel Oil destinados a las estaciones de servicio a nivel nacional, informó la entidad mediante un comunicado.

La autorización fue emitida mediante la Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N.° 0625/2026 y tendrá una vigencia de un año.

"El producto importado será internado al país mediante camiones cisterna y destinado a las plantas de almacenamiento de YPFB Logística habilitadas en diferentes departamentos del territorio nacional, conforme a las condiciones establecidas en la resolución", señala el comunicado.

La ANH establece que cada internación deberá contar con su correspondiente Certificado de Calidad de Origen. Asimismo, YPFB será responsable de garantizar que el combustible mantenga sus especificaciones técnicas y parámetros de calidad durante el transporte, recepción, descarga, almacenamiento y comercialización.

Estas condiciones deberán cumplir con el Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 5619, según la entidad reguladora.

YPFB también deberá reportar mensualmente a la ANH los volúmenes efectivamente importados, con el propósito de permitir el seguimiento, control y fiscalización correspondientes.

"La ANH ejercerá inspecciones, verificaciones técnicas y controles durante la vigencia de la autorización, velando por el estricto cumplimiento de la normativa, la calidad del combustible y las condiciones de seguridad aplicables", señala el comunicado.